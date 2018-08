Ολλανδός πρέσβης για το τέλος του προγράμματος: Ελπίζουμε σε υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος του ελληνικού μνημονίου» τονίζει σε βιντεοσκοπημέν μήνυμά του ο Ολλανδός πρεσβευτής στην Ελλάδα, Κασπάρ Βέλντκαμπ. Με φόντο τα γραφεία της ολλανδικής πρεσβείας στην Αθήνα, του Organe Grove και το Καλλιμάρμαρο, ο κ. Βέλντκαμπ, εκ μέρους της Ολλανδίας, συγχαίρει την Ελλάδα γι' αυτό το σημαντικό ορόσημο και δίνει τα εύσημα στον ελληνικό λαό και στις αρχές. «Πολλά έχουν επιτευχθεί, με ευρωπαϊκή υποστήριξη. Η οικονομία σταθεροποιήθηκε, η ανάπτυξη επέστρεψε και η βιωσιμότητα του χρέους βελτιώθηκε σημαντικά» επισήμανε ο Ολλανδός πρέσβης και έστειλε το μήνυμα:

«Ξεκινώντας από αύριο, είναι καιρός να εμπεδωθούν οι προσπάθειες των τελευταίων ετών και να ξεπεραστούν οι εναπομένουσες προκλήσεις. Μεταξύ άλλων, με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Ελπίζουμε να δούμε υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές, ενισχυμένο χρηματοπιστωτικό τομέα, βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας, και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».

