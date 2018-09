Master of Arts (MA) in Applied Educational Psychology από το Deree – The American College of Greece

Το Deree – The American College of Greece είναι το μεγαλύτερο αμερικανικό κολλέγιο στην Ευρώπη και προσφέρει τίτλους Bachelor και Master σε μια πλειάδα ειδικοτήτων. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, αναγνωρισμένος από τον New England Association of Schools and Colleges (NEASC), τον σπουδαιότερο οργανισμό πιστοποίησης πανεπιστημίων στις ΗΠΑ. Έχει συμφωνία πιστοποίησης τίτλων σπουδών με το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Κολλέγιο αριθμεί περισσότερους από 3.000 φοιτητές καθώς και 54.000 αποφοίτους σε όλο τον κόσμο. Οι σπουδές γίνονται σε διεθνές περιβάλλον, σε ένα υπερσύγχρονο campus στην Αγία Παρασκευή. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του καταλαμβάνουν 264 στρέμματα στους πρόποδες του Υμηττού στην Αγία Παρασκευή.

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Applied Educational Psychology). Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Εκπαίδευσης, σε δομές ψυχικής υγείας ή σε άλλα πλαίσια που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών MA in Applied Educational Psychology είναι σχεδιασμένο να εξοπλίσει κατάλληλα έναν επαγγελματία ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις αυξημένες ανάγκες των παιδιών και του σχολικού περιβάλλοντος σήμερα στην Ελλάδα. Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Οι εξειδικευμένες γνώσεις προέρχονται από μία σειρά μαθημάτων που καλύπτουν πλήρως το πεδίο γνώσεων απαραίτητων σε έναν επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία στα συνεργαζόμενα πλαίσια υπό την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών και επαγγελματιών του χώρου.





Το πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη και αξιοποίηση επιστημονικών θεωριών, αρχών και πρακτικών της Σχολικής Ψυχολογίας για την κατανόηση και προαγωγή της μαθησιακής διεργασίας και της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, με απώτερο σκοπό την πρόληψη, την αξιολόγηση, την παρέμβαση και την έρευνα. Έτσι, οι απόφοιτοι, ακολουθώντας το μοντέλο του επιστήμονα-επαγγελματία, θα έχουν αποκτήσει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα Εφαρμοσμένης Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας σε παιδιά και εφήβους.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποβλέπει στην κατάρτιση στελεχών της Εκπαίδευσης και επαγγελματιών της Ψυχολογίας, με κύριο έργο την κατανόηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων σε συνδυασμό με την εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην Εκπαίδευση, σε δομές ψυχικής υγείας ή σε άλλα πλαίσια που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα του προγράμματος, να ολοκληρώσει τις ειδικές υποχρεώσεις του και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 200 ωρών και πραγματοποιείται σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Applied Educational Psychology γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Ψυχολογίας, πτυχιούχοι τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Επιστημών Αγωγής και άλλων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, πτυχιούχοι τμημάτων Λογοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας και άλλων τμημάτων. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται ύστερα από συμπλήρωση αίτησης και συνέντευξη. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα καθώς τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος προετοιμάζονται για να εργαστούν κυρίως στον χώρο της Εκπαίδευσης, με πληθυσμό σχολικής (παιδικής ή εφηβικής) ηλικίας και στον ιδιωτικό τομέα. Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία μπορούν να παρέχουν άμεση υποστήριξη σε παιδιά που την έχουν ανάγκη, αλλά και να εργαστούν ως σύμβουλοι σε θέματα εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και για γονείς παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ώστε να οργανώσουν από κοινού στρατηγικές αντιμετώπισης και να συντονίσουν τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Διάρκεια του προγράμματος: Η χρονική διάρκεια για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαΐκό έτος και η μέγιστη διάρκεια σε τρία (3) ακαδημαΐκά έτη (αντίστοιχα full ή part time).

Ημερομηνία έναρξης: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Μαρί Τζανικιάν, PhD, Συντονίστρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένης Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος | mjanikian@acg.edu

Οι ενδιαφερόμενοι για το MA in Applied Educational Psychology του Deree –The American College of Greece μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Elli Grapsas, Coordinator of Graduate Admissions, μέσω email στο egrapsas@acg.edu ή καλώντας στο 210 600 9800, εσωτ. 1406.