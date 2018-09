Συνάντηση Κοτζιά με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Η προώθηση συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο και η προετοιμασία της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στην Ουάσινγκτον, το Δεκέμβριο, ήταν τα βασικά θέματα της χθεσινής συνάντηση του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών, με τον Βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, Ουές Μίτσελ. Νωρίτερα ο Αμερικανός αξιωματούχος είχε δεχθεί τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ελληνική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι συζητήθηκε αφενός η προώθηση συνεργασιών στην ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση την οικονομική και ενεργειακή και αφετέρου η προετοιμασία της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον.

«Το πρώτο εντάσσεται σε μια ευρύτερη κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τις πρόσφατες επισκέψεις των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και Νίκου Χριστοδουλίδη σε Κύπρο - Ιερουσαλήμ - Κάιρο. Σε σχέση με την επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, συζητήθηκε η θεματολογία της, καθώς είναι ευρύτερη της προηγούμενης».

Πρόσθεσε ότι είναι η δεύτερη επίσκεψη του κ. Κοτζιά στην Ουάσινγκτον μέσα στο 2018 κι αυτό είναι ενδεικτικό των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

FM @NikosKotzias meets w/ US Assistant Secretary of State #WessMitchell in N. York / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ W. Mitchell στη Ν. Υόρκη pic.twitter.com/jCPYs2MYvs