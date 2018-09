Ο Αλέξης Παπαχελάς επισκέπτεται το Deree για μία διαδραστική συζήτηση με τους φοιτητές!

Την Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή», επισκέφτηκε το Deree – The American College of Greece και συνομίλησε με τους φοιτητές του στο πλαίσιο της διαδραστικής συζήτησης που διοργάνωσαν το Office of Public Affairs και το Institute of Global Affairs του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Η Κλώντια Καρύδη, Αντιπρόεδρος Public Affairs, παρουσίασε στο κοινό τον κ. Παπαχελά καθώς και τον συντονιστή της συζήτησης, τον καθηγητή Χάρη Βλαβιανό, διευθυντή του Institute of Global Affairs.

Η εκδήλωση είχε μεγάλη προσέλευση και οι παρευρισκόμενοι φοιτητές έθεσαν ερωτήσεις για μερικά από τα πλέον καίρια ζητήματα της εποχής στον έγκριτο δημοσιογράφο. Η ελευθερία του Τύπου, ο ρόλος των social media στην ενημέρωση, η επιβίωση των ΜΜΕ στην digital εποχή αλλά και ζητήματα που αφορούν την οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας τέθηκαν ως ερωτήματα από το κοινό των φοιτητών, που παρακολούθησαν με ζωηρό ενδιαφέρον κάθε στιγμή της συζήτησης.

Ο κ. Παπαχελάς απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες ήταν πολλές και ποικίλες σε θεματολογία, από το Μακεδονικό μέχρι τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

Αναφορικά με τον ρόλο των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο κ. Παπαχελάς σχολίασε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω προσωπικά ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν πραγματικά υγιή αντίκτυπο στη χώρα μας».

Μεταξύ άλλων ο κ. Παπαχελάς ενθάρρυνε τους νέους του ακροατηρίου να συμμετέχουν στα κοινά, να μην αδιαφορούν για την πολιτική, διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη για νέους και ικανούς ηγέτες.