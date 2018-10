Χρυσό βραβείο απέσπασε βίντεο για τη Σαντορίνη σε φεστιβάλ στις Κάννες

Χρυσό βραβείο απέσπασε το βίντεο για τη Σαντορίνη «Luxury never sounds so good» στο 9ο φεστιβάλ Corporate Media and Tv Awards που διεξήχθη στις 26-27 Σεπτεμβρίου στις Κάννες.

Το ελληνικό βίντεο - παραγωγή της «NeedAFixer» διακρίθηκε ανάμεσα σε πενήντα συμμετοχές από όλο τον κόσμο, καθώς αναδεικνύει τις ομορφιές του νησιού που συνδυάζει τη φιλοξενία με την πολυτέλεια, ενώ παρουσιάζει περίτεχνα τις παροχές και τις ανέσεις που προσφέρει στους επισκέπτες του το πολυτελές ξενοδοχείο της Οίας, Canaves Oia Hotel.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση καθώς το φεστιβάλ ανήκει στα πιο δημοφιλή της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Διεθνή μέσα αναφέρουν δε ότι το Canaves Oia Hotel που πρωταγωνιστεί στο βραβευμένο βίντεο προσφέρει μεταξύ άλλων εκπληκτική θέα στη πανέμορφη Kαλντέρα του νησιού.