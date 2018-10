Η Μύκονος στα 30 καλύτερα νησιά του κόσμου

Την πρώτη θέση μεταξύ των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών νησιών κατέκτησε η Μύκονος, στα Readers’ Choice Awards 2018 στην κατηγορία «The best islands in the World», που διοργανώθηκαν από το παγκοσμίως διακεκριμένο περιοδικό Cond? Nast Traveler.



Συγκεκριμένα, στα βραβεία Readers’ Choice Awards, που διοργανώνονται από το παγκοσμίως διακεκριμένο life&style ταξιδιωτικό περιοδικό Cond? Nast Traveler ετήσια, τη φετινή χρονιά λαμβάνοντας υπόψιν την άποψη 429.000 αναγνωστών από όλο τον κόσμο στην κατηγορία «The best islands in the World» αναδείχθηκαν τα 30 καλύτερα νησιά ανά γεωγραφική περιοχή ως εξής:



Τα 5 καλύτερα της Ασίας, της Αυστραλίας & Νότιου Ειρηνικού, της Καραϊβικής & Ατλαντικού, της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.



Η Μύκονος έχοντας ηχηρή απήχηση στους αναγνώστες συμπεριλήφθηκε στα 30 καλύτερα νησιά του κόσμου και διακρίθηκε με μεγάλη επιτυχία καταλαμβάνοντας την 1η θέση ως το καλύτερο νησί στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης!



Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως στο αφιέρωμα για το νησί της Μυκόνου τονίστηκε ιδιαίτερα η εμπειρία του ταξιδιώτη ώστε να έχει μια καλύτερη αίσθηση της τοπικής ζωής και των ντόπιων. αίσθηση της τοπικής ζωής



Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς μετά τη νέα σημαντική διάκριση για το νησί των ανέμων δήλωσε σχετικά:



«Εμείς συνεχίζουμε συστηματικά και μεθοδικά τις στοχευμένες προωθητικές μας ενέργειες για την προβολή του νησιού, σε όλο τον κόσμο. Χτίζουμε ισχυρές σχέσεις με τις κορυφαίες τουριστικές αγορές παγκοσμίως, προβάλλοντας το μοναδικό τουριστικό προϊόν της Μυκόνου. Στόχος μας είναι η εδραίωση της Μυκόνου ως κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού προορισμού. Η διάκριση αυτή στα Readers’ Choice Awards 2018 επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά και φυσικά ότι οι προσπάθειες όλων όσων συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια πιάνουν τόπo. Ενώ πάνω από όλα, αποτελεί μια ακόμα επιβράβευση για τις υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες που παρέχουν οι Μυκονιάτες, καθώς και για το μοναδικής ομορφιάς μυκονιάτικο τοπίο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ