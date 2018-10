Μητσοτάκης για Πολάκη: Η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

Τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη από το βήμα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζει με ανάρτησή του στο twitter, o πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης έγραψε:

«Ο αγαπημένος υπουργός του κ. Τσίπρα είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, εάν η κυβέρνηση βάλει κάποιους από τους πολιτικούς της αντιπάλους στη φυλακή. H Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Οι επόμενες εκλογές δεν θα αφορούν μόνο την οικονομία. Θα αφορούν και την υπεράσπιση των θεμελιωδών μας αξιών».

Tsipras’ favorite Minister said that SYRIZA could win the elections if only the government puts some of their political opponents in jail. Nea Demokratia will not be intimidated! The next elections will not just be about the economy. But also about standing up for our core values