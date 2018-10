Γιοχάνες Χαν: Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η πολιτική κληρονομιά του Ν. Κοτζιά

Την ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική κληρονομιά του Νίκου Κοτζιά, λίγες ώρες μετά την παραίτησή του, επισήμανε με ανάρτησή του στο Twitter ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα διεύρυνσης Γιοχάνες Χαν.

Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για την αποδεδειγμένη ηγεσία του στους τομείς στους οποίου συνεργάστηκαν.

«Ευχαριστώ τον Νίκο Κοτζιά για την αποδεδειγμένη ηγεσία του στους τομείς συνεργασίας μας. Τώρα είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η πολιτική του κληρονομιά - ειδικά η συμφωνία των Πρεσπών» έγραψε στο Twitter ο Γιοχάνες Χαν.

I thank @NikosKotzias for his proven leadership in our areas of cooperation. Now crucial that his political legacy - especially the #Prespa agreement- is preserved. @tsipras_eu @Dimitrov_Nikola @VladaMK @eu_near @eu_eeas