Μήνυμα Καμμένου στην Τουρκία παρουσία Πάιατ: Θέλουμε καλές σχέσεις αλλά δεν κάνουμε χιλιοστό πίσω

«Η Ελλάδα επιθυμεί να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, κάτι που είναι και προς το συμφέρον της τουρκικής πλευράς», δήλωσε σήμερα, από τα Χανιά, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Πάνος Καμμένος, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για τα δέκα χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) που βρίσκεται στην περιοχή του Μαραθίου.

«Εμείς επιθυμούμε με την Τουρκία να έχουμε καλές σχέσεις. Βλέπετε εδώ ότι είναι και η τουρκική σημαία και συνεκπαιδεύονται μαζί μας οι Τούρκοι στο ΚΕΝΑΠ. Και είναι και προς το συμφέρον και της Τουρκίας οι καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε τα πάντα για να ζήσουμε μαζί, αλλά δεν θα κάνουμε ούτε ένα χιλιοστό πίσω στην προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας», ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση για το αν τον προβληματίζει η στάση της Τουρκίας στην περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ.

Ο κ. Καμμένος χαρακτήρισε το ΚΕΝΑΠ στολίδι για τη χώρα και την Κρήτη και μίλησε για τη συμβολή του στο θέμα της εκπαίδευσης για τη θαλάσσια ασφάλεια.

«Σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα δέκα χρόνια λειτουργίας του ΚΕΝΑΠ. Ενός κέντρου εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ για τη θαλάσσια ασφάλεια, το οποίο μας έχει κάνει περήφανους. Αυτό το κέντρο αποτελεί το στολίδι και της Κρήτης και της Ελλάδος, που με σκληρή δουλειά οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και στρατεύσιμοι έχουν καταφέρει να κάνουν πρότυπη εκπαίδευση σε σχέση με τη θαλάσσια ασφάλεια. Θαλάσσια ασφάλεια, που έχει να κάνει με το φαινόμενο της πειρατείας που αναπτύχθηκε πριν από περίπου 15 χρόνια και αυτός ήταν και ο κύριος λόγος λειτουργίας του ΚΕΝΑΠ, αλλά και παράλληλα με τις αλλαγές που γίνονται στην περιοχή μας και αυτό αφορά και την Κρήτη, δηλαδή την επόμενη ημέρα που θα αρχίσει η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και του υποθαλάσσιου πλούτου μας» σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας συνέδεσε το θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας με τις εξελίξεις στο θέμα των υδρογονανθράκων.

«Σήμερα που γιορτάζομε τα δέκα χρόνια του ΚΕΝΑΠ, στην Κύπρο βρίσκεται ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μίτσελ. Βρίσκεται εκεί για να ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις της συνεργασίας της ΕΧΟ Mobbil με την Κυπριακή Δημοκρατία. Γνωρίζεται ότι η ΕΧΟ Mobbil, πριν από λίγες ημέρες, υπέγραψε και με την Ελλάδα για την αρχή της εξόρυξης του φυσικού αερίου στην περιοχή της Κρήτης, στον Πατραϊκό και το Ιόνιο Πέλαγος. Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη του ΚΕΝΑΠ και να πω πως είμαι υπερήφανος σαν υπουργός, όπως υπερήφανος είναι και ο ελληνικός λαός, γιατί πράγματι δεν εκπαιδεύουν τις συμμαχικές δυνάμεις αλλά κάθε χρόνος που περνά εξελίσσονται και διδάσκουν στο θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας. Και η γεωπολιτική άνοδος της πατρίδας μας οφείλεται και σε αυτό», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καμμένος στην αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και στις σχέσεις που έχει αναπτύξει, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής που τυγχάνει της εμπιστοσύνης των χωρών της περιοχής.

Στην εκδήλωση για τα δέκα χρόνια λειτουργίας του ΚΕΝΑΠ παρέστη και ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει κομβικό ρόλο ως παράγοντας περιφερειακής ασφάλειας στην περιοχή και αποτελεί έναν σημαντικό σύμμαχο. Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντική την αποστολή του ΚΕΝΑΠ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Πάιατ σημείωσε:

«Επιτρέψτε μου να πω, πρώτα απ' όλα, πόσο περήφανος είμαι που ως πρέσβης των ΗΠΑ βρίσκομαι εδώ, σε αυτήν την εκδήλωση. Ο σκοπός του ΚΕΝΑΠ επικεντρώνεται στη θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και στην πολύ ισχυρή ναυτική παράδοση που έχει η Ελλάδα και στη στρατηγική θέση που έχει η Βάση της Σούδας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, που είδα φωτογραφίες Αμερικανών αξιωματικών που συμμετείχαν στην οργάνωση του ΚΕΝΑΠ. Αυτά τα δέκα χρόνια οι δεσμοί μας με την Ελλάδα και η μεταξύ μας συνεργασία μας έγιναν ακόμα πιο δυνατοί».

Happy 10th Anniversary to @NATO Maritime Interdiction Ops Training Center! Honored to give keynote address on NMIOTC's critical role in training our militaries & advancing U.S. strategy of engaging Greece as a pillar of regional stability. My remarks: https://t.co/gEowdyVJuS pic.twitter.com/CpqYZhaIBU