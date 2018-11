Ο Γεώργιος Μαύρος ήταν ο εμπνευστής

Κύριε διευθυντά

Με αφορμή το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του συνεργάτη σας Νίκου Βατόπουλου για το Μορφωτικό Ιδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, που δημοσιεύθηκε στο κυριακάτικο φύλλο της 28ης Οκτωβρίου, θα ήθελα να προσθέσω μια επιπλέον πληροφορία: Το 1966, ο Γεώργιος Μαύρος, ως διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, δεν υπήρξε μόνο ο εμπνευστής και ο ιδρυτής του ΜΙΕΤ, που όρισε διευθυντή του τον Μανόλη Κάσδαγλη και τοποθέτησε εκλεκτό Δ.Σ., αλλά και χρηματοδότησε τους σκοπούς του, παραχωρώντας τους μισθούς του ως διοικητή. Πεπραγμένα πολιτικού άνδρα που «με λογισμό και μ’ όνειρο», άφησε τη σφραγίδα του και στην πνευματική ζωή του τόπου...

Αννα Φ. Μαυρου, Φιλόλογος, Κηφισιά

«Χωρίς βάλιουμ, αλλά με πολλά αφού...»

Κύριε διευθυντά

Σας έγραψα πριν από λίγο καιρό και μου απαντήσατε πολύ ευγενικά (και προσεκτικά), οπότε παίρνω θάρρος να σας ξαναγράψω! Κατ’ αρχάς, σας γνωρίζω ότι είμαι 76 χρόνων και εργάζομαι ακόμα (πίσω από την κόρη μου, που συνεχίζει τη δουλειά μου). Λοιπόν, διάβασα το πρόσφατο άρθρο σας στην κυριακάτικη «Καθημερινή» και σημειώνω Γράφετε: «Η χώρα μοιάζει, εδώ και λίγα χρόνια, σαν να έχουμε όλοι μας πάρει...

Δεν έχουμε πάρει, κύριε Αλέξη, βάλιουμ. Απλά, είχαμε αγανακτήσει με τις κυβερνήσεις που μας κυβερνούσαν τόσα χρόνια και μας έφεραν στην καταστροφή. Ελπίσαμε ότι κάτι θα γινόταν, αφού αυτοί που πήραν την εξουσία ήταν άφθαρτοι και τέλος πάντων, αφού είμαστε στον πάτο, το παραμικρό θετικό να γινόταν, θα φαινόταν.

Ετσι, ανεχτήκαμε πάρα πολλά, ελπίζοντας ότι κάτι θα γινόταν και «τι να κάνουν, τα έχουν καταστρέψει όλα», σκεπτόμασταν. Ετσι, δεχτήκαμε τα capital controls καρτερικά και ψύχραιμα.

Η κυρία Μπακογιάννη προβλέποντας την επιβολή τους, είχε προειδοποιήσει ότι θα συνέβαιναν σημεία και τέρατα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από την επιβολή τους, ούτε προσωπικά ούτε στη μικρή μου επιχείρηση. Απορούσα με αυτά που άκουγα... Ισως να μην κατάλαβα τίποτα γιατί έκανα μικρής αξίας εισαγωγές και συναλλαγές.

«Το βάλιουμ –λέτε στη συνέχεια– δούλεψε και μετά με τις περικοπές».

Και εδώ έχω να σας πω γιατί δεν αντιδράσαμε έντονα στις περικοπές που έγιναν και στις ρυθμίσεις που ακολούθησαν: Για τις περικοπές, εγώ –τουλάχιστον– δεν είχα περικοπές, παρά μόνον αυτές που μας έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση (11 τον αριθμό). Δεν μου έκοψαν παρά 20 ευρώ τον μήνα... Και για τις μεταρρυθμίσεις λέγαμε ότι πρέπει να γίνουν, γιατί είμαστε χώρα μπάχαλο... Ετσι κάναμε υπομονή.

Λέγαμε –πιστεύω– αφού είμαστε υπερχρεωμένοι δεν πρέπει να περιμένουμε άμεσα πολλά πράγματα. «Τι να κάνουν οι άνθρωποι», λέγαμε... Βέβαια δεν τα κατάφεραν και απογοητευτήκαμε όσοι ελπίσαμε...

Τώρα με τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, δεν περιμένω τίποτα καλύτερο!

1) Αφού είμαστε υπερχρεωμένοι.

2) Αφού γύρω μας συμβαίνουν ή θα συμβούν ίσως πολλά αρνητικά.

3) Αφού τη Ν.Δ. τη γνωρίζουμε τόσα χρόνια.

4) Αφού το κράτος είναι ένα... μπάχαλο.

5) Αφού μάθαμε να ζούμε μέσα στην παρανομία...

Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Δ. Κωνσταντελλος

Mια συγγνώμη κύριε υπουργέ;

Κύριε διευθυντά

Μέσω της «Κ» απευθύνομαι στον υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου. Κύριε υπουργέ:

1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4485 (4 Αυγούστου 2017), που αναφέρεται στη συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών για τις διδακτορικές διατριβές, θίγετε ανεπανόρθωτα την επιστημονική μου υπόσταση. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 2 αναφέρει: «Στην πενταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου και τρίτου εδαφίου…». Επειδή υπήρξα θύμα της διάταξης αυτής, καθώς οι υπηρετούντες συνάδελφοί μου με αντικατέστησαν ως ώφειλαν (απόφαση γενικής συνέλευσης Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ 26/10/2017), θα ήθελα να γνωρίζω από πού αντλείτε το δικαίωμα της αντικατάστασής μου, πώς μπορείτε να μου στερείτε πνευματικό μου δικαίωμα για το οποίο έχω εργασθεί επί μακρόν και πώς είναι δυνατό να βιάζετε την επιστημονική μου υπόσταση με ηλικιακά κριτήρια;

2. Διαπίστωσα πρόσφατα ότι επειδή συνειδητοποιήσατε ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν στέκουν, είναι έωλες, δεν συνάδουν με δημοκρατικές αντιλήψεις και στην πραγματικότητα έγιναν καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων σας, τον καταργήσατε με νέο νόμο (Νόμος 4559/2018 – ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018).

3. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι:

α) Η μη συμμετοχή μου στη γεν. συνέλευση του Τμήματος (26/10/ 2017) δεν μου επέτρεψε να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για τις διατάξεις αυτές και να πείσω τη γεν. συνέλευση για την ορθότητα των απόψεών μου.

β) Ζήτησα προσωπικά από τις πρυτανικές αρχές να εκδώσουν εγκύκλιο για την αναγραφή και των δύο επιτροπών (προ και μετά την αντικατάστασή μου) στη διδακτορική διατριβή σαν ελάχιστο δείγμα ηθικής δικαίωσης για την προσφορά μου. Οι πρυτανικές αρχές συναίνεσαν στο αίτημά μου αυτό και η εγκύκλιος εκδόθηκε την 11η Ιανουαρίου του 2018. Ευχαριστώ δημόσια τον πρύτανη καθηγητή Α. Μ. Δημόπουλο.

γ) Οι διατάξεις του νόμου σας είχαν δραματικές επιπτώσεις στην καθημερινή μου ζωή και στην ψυχική μου ισορροπία καθώς αισθάνθηκα την απόλυτη ταπείνωση. Με τη σημερινή ορολογία επιφέρατε «bullying» σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Απλά σας αναφέρω ότι διέκοψα την καθημερινή παρουσία μου στο γραφείο όπου αδιάλειπτα και επί δεκαετίες εργαζόμουν. Ηθελα να αποφύγω την καθημερινή συζήτηση για την ταπείνωση που αισθανόμουν και την περιρρέουσα πολιτικολογία που την απεχθάνομαι στο Πανεπιστήμιο. Ολα αυτά επηρέασαν και την οικογενειακή μου γαλήνη. Τελικά αποφάσισα να στείλω αυτή την επιστολή. Η κατάργηση του νόμου δικαιώνει απόλυτα την αταλάντευτη στάση μου στα θέματα ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Θα επιστρέψω στο γραφείο μου δικαιωμένος.

Θα είχα να σας συστήσω να καταργήσετε τα ηλικιακά όρια για την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και διδακτορικής διατριβής για όσους πανεπιστημιακούς μπορούν, επιθυμούν και συνεχίζουν με μηδενικές αποδοχές παρά την υποχρεωτική συνταξιοδότηση. Δεν πρέπει να υφίσταται ηλικιακό όριο στους καθηγητές στη μεταπτυχιακή έρευνα. Oι νέοι πρέπει να αναζητούν πάντα ανήσυχους ερευνητές, διψασμένους για έρευνα που την οδηγεί η περιέργεια (research driven by curiosity), ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Οι νέοι έχουν την ικανότητα να κρίνουν άδολα χωρίς σκοπιμότητες.

Λογικά, θα πρέπει να μου εκφράσετε δημόσια ή/και προσωπικά συγγνώμη με βάση όλα τα παραπάνω. Θα παρακαλούσα να είναι προσωπική καθώς η δημόσια μπορεί να παρερμηνευθεί μέσα στο κλίμα παροχολογίας που σας διακατέχει το τελευταίο διάστημα. Εναλλακτικά, θα προτιμούσα να ακούσω την προσωπική σας συγγνώμη προς το ίδρυμα Μποδοσάκη για να απαλύνετε την προσβολή από τους ασχημονούντες συνδικαλιστές της ΕΛΜΕ Μαγνησίας.

Παναγιώτης ΜαχαΙρας, Ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, επικεφαλής Μονάδας Φαρμακοπληροφορικής Ερευνητικό Ιδρυμα ΑΤΗΕΝΑ, συνεργαζόμενο μέλος, Ιατροβιολογικό Ιδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών, Adjunct Professor, Department of Pharmaceutical Sciences, State University of New York (SUNY), Buffalo, USA

ΥΓ.: Ελπίζω οι δυνάμεις μου να μου επιτρέψουν να συνεχίσω να προσφέρω στην έρευνα και στη διδασκαλία σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο. Οσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μου εκφράζοντας την αρνητική ή θετική άποψή τους: macheraspanos@gmail.com.