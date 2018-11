Επεισόδια στο ΟΑΚΑ πριν από την έναρξη του ΑΕΚ - Αγιαξ

Επεισόδια σημειώθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Αγιαξ για το Champions League.

Τα επεισόδια, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτοξεύτηκαν βόμβες μολότοφ και κροτίδες, διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά προκαλώντας την επέμβαση των ΜΑΤ.

Disturbing scenes in Athens as an AEK fan throws a flare into the Ajax supporters | 27/11/2018: https://t.co/wCWzf2fYB7 на @YouTube