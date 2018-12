Η φωτογραφία με τον Τζορτζ Μπους που ανέβασε στα social media ο Κυριακός Μητσοτάκης

O πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter μία φωτογραφία από το παρελθόν, όπου απεικονίζεται ο ίδιοςμε τον εκλιπόντα πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζόρτζ Μπους ο πρεσβύτερος.

Στην φωτογραφία εμφανίζεται επίσης ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

«Ο George H.W. Ο Μπους ήταν ένας εμπνευσμένος ηγέτης και ένα πολύ ταπεινό άτομο. Ήμουν πολύ προνομιούχος που τον συνάντησα αυτοπροσώπως. Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στην οικογένειά του» τουίταρε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

George H.W. Bush was an inspiring leader in the true spirit of public service. He was also a very humble individual. I was very privileged to have met him in person. My deepest condolences to his family. pic.twitter.com/0YPjwqau5S