Ο ελαιώνας Σακελλαρόπουλου παράγει διαφόρων ειδών βιολογικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. Αριστερά, το προϊόν που διακρίθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες ελαιόλαδα από όλο τον κόσμο.

Συνολικά 4.522 βραβευμένα ελαιόλαδα από 30 διαφορετικές χώρες αναμετρήθηκαν για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στη κατάταξη του Evoo World Ranking 2018, μια περιζήτητη διάκριση από τους ελαιοπαραγωγούς όλου του κόσμου. Το βιολογικό έξτρα παρθένο αρωματικό ελαιόλαδο των Ελαιώνων Σακελλαρόπουλου (Majestic Blend Evoo Flavored With Lemongrass & Tarragon) από τη Σπάρτη Λακωνίας κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση της λίστας των αρωματικών Ελαιολάδων (Ranking Of The Best Condimento Flavored Olive Oil 2018), στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Διεθνή Ενωση Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Οίνων και Ποτών, η οποία συγκεντρώνει και συγκρίνει τα βραβευμένα ελαιόλαδα από 28 επαγγελματικούς διαγωνισμούς ελαιολάδου. Πρόκειται δηλαδή για τον διαγωνισμό των διαγωνισμών.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση (https://www.bioarmonia.gr/el) ξέρει από βραβεία: «Επρόκειτο για την 89η βράβευση για την επιχείρησή μας αλλά την πιο σημαντική», λένε οι ιδιοκτήτες.

Ο πατέρας Γιώργος Σακελλαρόπουλος και ο 26χρονος γιος του Νίκος, το νέο αίμα της επιχείρησης, η οποία έκανε τα πρώτα της βήματα ακριβώς την εποχή της γέννησής του, είναι πολύ υπερήφανοι για την εξαιρετική διάκριση. Οχι μόνο γιατί το προϊόν που παράγουν βραβεύθηκε σε έναν από τους πλέον σημαντικούς παγκόσμιους διαγωνισμούς, γεγονός που βέβαια ανεβάζει την αξία του στις αγορές τροφίμων, αλλά και γιατί με αυτό τον τρόπο προβάλλεται η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο «ως μια χώρα που μπορεί να παράγει εξαιρετικά τοπικά προϊόντα», όπως λέει ο Νίκος. Είναι η πρώτη φορά που ελληνικό ελαιόλαδο κερδίζει την πρώτη θέση σε αυτόν τον διαγωνισμό στη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ τη 2η θέση κατέκτησε ένα ελαιόλαδο από την Τουρκία και την 3η θέση ένα ελαιόλαδο από την Αμερική.

Το 90% των προϊόντων που παράγει ο ελαιώνας Σακελλαρόπουλου, διαφόρων ειδών βιολογικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, βιολογικές βρώσιμες ελιές χωρίς παστερίωση, εξάγεται σε 14 χώρες.

Πατέρας και γιος αισθάνονται ότι ο δρόμος που διάλεξαν και ακολούθησαν με αφοσίωση όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, ήταν ο σωστός. «Είναι ένας μαραθώνιος, όχι ένα σπριντ» περιγράφει λακωνικά την πορεία ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος.

Οταν πριν από 26 χρόνια αποφάσισε να ασχοληθεί με την ελαιοκαλλιέργεια ήταν αποφασισμένος να καλλιεργήσει βιολογικά. «Οχι μόνο γιατί τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα για την υγεία και το περιβάλλον, αλλά και γιατί πίστευα αυτό που λέει ο Ιπποκράτης: ότι η διατροφή μας είναι το φάρμακό μας», εξηγεί.

Η επιστήμη σήμερα φαίνεται να τον δικαιώνει. Το ελαιόλαδο της οικογένειας επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε παρεμβατική μελέτη της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Harvand για την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στην υγεία των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης 1.000 εθελοντές πυροσβέστες βάζουν στη διατροφή τους συγκεκριμένα προϊόντα έτσι ώστε να ερευνηθεί η μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, η οποία θεωρείται ομάδα υψηλού κινδύνου.

Ταυτόχρονα, σε κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΠΑ υπό την ευθύνη του αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Φαρμακευτικής Προκόπη Μαγιάτη και της κ. Ελένη Μέλιου, όπου ερευνήθηκαν οι ελιές που έχουν τα περισσότερα υγειοπροστατευτικά συστατικά, οι ελιές καλαμών Σακελλαρόπουλου βρέθηκαν να έχουν 5 φορές περισσότερη τυροσόλη και υδροξιτυροσόλη από τις υπόλοιπες που εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε παγκόσμιο συνέδριο που διοργανώθηκε το 2016 στην Ολυμπία. «Οπως ανακοινώθηκε, η κατανάλωση πέντε ελιών ημερησίως μπορεί να επηρεάσει θετικά το λιπιδαιμικό προφίλ του ατόμου», λέει ο κ. Νίκος Σακελλαρόπουλος.