Μεγάλης κλίμακας ήταν η συνεκπαίδευση ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ και της Κύπρου στο όρος Τρόοδος, η οποία ολοκληρώθηκε προχθές και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Από τις ισραηλινές ενοπλες δυνάμεις (ΙΕΔ) ενεπλάκησαν στην άσκηση, επί εννέα ημέρες, 500 στρατιώτες, 10 ελικόπτερα, οχήματα αλλά και ειδικές μονάδες στρατιωτικών σκύλων. Εξ αυτών οι 400 άνδρες προέρχονταν από τους κομάντο με την κωδική ονομασία «Εγκόζ», οι οποίοι ειδικεύονται σε επιχειρήσεις ανταρτοπολέμου και αναγνώρισης, με ιδιαίτερη εμπειρία και δραστηριοποίηση στα υψίπεδα του Γκολάν και, γενικότερα, στα σύνορα με τον Λίβανο. Αλλωστε, ένας από τους λόγους που επελέγη το όρος Τρόοδος γι’ αυτή την άσκηση είναι το παρόμοιο ανάγλυφο με τον νότιο Λίβανο και το βόρειο Ισραήλ. Οι πλαγιές του Τροόδους μοιάζουν αρκετά με εκείνες του όρους Ερμων, που βρίσκεται στα υψίπεδα το Γκολάν.

Σημειώνεται ότι παρόμοιες εκπαιδεύσεις έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν από ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερα των ΙΕΔ τόσο στην ηπειρωτική (παρυφές Ολύμπου) όσο και στη νησιωτική Ελλάδα (Κρήτη).

Οπως σημειώνεται, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκπαίδευση μονάδων αυτού του τύπου. Οι υπόλοιποι 100 άνδρες ανήκαν στις μονάδες των στρατιωτικών σκύλων, αλλά και στο Μηχανικό των ΙΕΔ. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι περίπου 200 άνδρες που αποτελούσαν το στελεχιακό δυναμικό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας που συμμετείχαν στην άσκηση.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και σε μερίδα του ισραηλινού Τύπου (Haaretz, Yedioth Ahronoth), η μεγάλη άσκηση προκάλεσε την ενόχληση της Αγκυρας, που ως αντίδραση προανήγγειλε ναυτική άσκηση στα ανοικτά της Κύπρου, σχεδόν παράλληλα με όσα εξελίσσονταν στο όρος Τρόοδος.

Επί του εδάφους, οι Ισραηλινοί κομάντο, οι οποίοι μεταφέρονταν σε διάφορες τοποθεσίες με ελικόπτερα Black Hawk, εκτέλεσαν σενάρια στρατιωτικών επιχειρήσεων σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς αλλά και σε ανοικτό πεδίο. Επίσης, προχώρησαν και σε πιο εξειδικευμένες προσομοιώσεις, όπως μάχη μέσα και έξω από υπόγεια τούνελ.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα στα νότια, στην περιοχή της Γάζας, η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί τούνελ για να επιτίθεται στις ισραηλινές θέσεις, κάτι που οι ΙΕΔ προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα τελευταία χρόνια. Από την εθνική φρουρά συμμετείχε το τμήμα ειδικών ομάδων της διοίκησης καταδρομών, ενώ στο σενάριο της άσκησης περιλαμβανόταν και η ενεργοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων.

Bίντεο από την άσκηση:



The Commando Brigade's Egoz Unit carried out a special exercise in Cyprus. Here's what it looked like. pic.twitter.com/2cMGvUPxvZ