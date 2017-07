Στην αρχή ανησύχησα. Δεν υπάρχουν Ελληνες ανάμεσα στους προσαχθέντες ή τους συλληφθέντες για τις ταραχές στο Αμβούργο. Είναι δυνατόν να προδίδουν με τέτοια ξεδιαντροπιά την ιστορία τους; Να αφήνουν έκθετους τους 14 ήρωες του Μιλάνου; Μήπως δεν τους ενημέρωσαν σωστά στο ΚΕΠ της πλατείας Εξαρχείων; Το καταλαβαίνω από την άλλη, καλοκαίρι είναι, Ιούλιος μήνας είναι, οι παραλίες της Ικαριάς σε περιμένουν, πού να τρέχεις τώρα στον απωθητικό Βορρά; Απ’ την άλλη βέβαια να γίνεται τόση πολλή εξέγερση, να τρίζουν τα θεμέλια του καπιταλισμού, να μπορείς να σπάσεις και να κάψεις κι εσύ να λείπεις; Είναι τουλάχιστον κρίμα. Και δεν μου πέρασε ούτε στιγμή απ’ το μυαλό ότι μπορεί να μη θέλησαν να έρθουν αντιμέτωποι με τη γερμανική αστυνομία, τη στιγμή που οι ίδιοι ξέρουν τα χούγια της ελληνικής.

Μετά κάπως ησύχασα. Οχι μόνον υπήρχαν Ελληνες αλλά είχαν και συνοδό κάποιον της Αντιτρομοκρατικής. Απλώς δεν συνέλαβαν κανέναν. Αν μη τι άλλο σώσαμε την αντικαπιταλιστική τιμή μας. Υποθέτω ότι στην πλατεία θα γίνει πάρτι για να τους υποδεχθούν, κι αφού κάψουν κάνα τρόλεϊ θα φύγουν σιγά-σιγά για Ικαριά. Το φχαριστήθηκαν πάντως, άξιζε τον κόπο, και έσπασαν και έκαψαν και τόσους αστυνομικούς τραυμάτισαν. Στο σημείο αυτό το Λιζάκι δάκρυσε από τα γέλια και ζήτησε από τον σύντροφο να της πει κι άλλα. «Ενα θα σου πω. Δυο μέρες τα κάναμε γυαλιά-καρφιά. Ως και τη Μελάνια κλείσαμε στο ξενοδοχείο της και δεν τολμούσε να σκάσει μύτη».

Αυτή η υπόθεση με τον τουρισμό του μπάχαλου και της προόδου έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός της παγκοσμιοποίησης. Νομίζω δε ότι και οι ίδιοι οι G20 τον πριμοδοτούν για να αποκτήσουν ενδιαφέρον οι κατά τα λοιπά μάλλον βαρετές και ανούσιες συναντήσεις τους. Τι θα θυμόμασταν από τη φετινή συνάντηση αν δεν είχαμε τους κουκουλοφόρους που κακοποίησαν τη ζωή μιας ολόκληρης πόλης και την κόρη Τραμπ να κάθεται στη θέση του πατέρα της στο επίσημο τραπέζι; Οι θεσμοί όμως πρέπει να ανανεώνονται. Αλλιώς το θέαμα καταντά βαρετό. Μήπως να σκέφτονταν οι διοργανωτές τις επόμενες συναντήσεις να τις οργανώσουν σε χώρες που δεν έχουν νομοθεσία τόσο διαβρωμένη από τον φιλελευθερισμό; Να δοκιμασθεί και η διεθνής των μπαχαλάκηδων σε κάνα Βλαδιβοστόκ ή κάνα Πεκίνο. Αν είναι να το γλεντήσουν ας το γλεντήσουν κανονικά.

Αλήθεια ποιος χρηματοδοτεί τα ταξίδια τους; Ο μπαμπάς και η μαμά ή τις βγάζουν από το υστέρημά τους; Money is not an issue. Οταν θες να κάνεις τέχνη βάφοντας πρόβατα ή επανάσταση, δεν πάει να μετράς τις πενταροδεκάρες. Θα μου πείτε παντού υπάρχουν φιλότεχνοι. Και σε κάποιον απ’ αυτούς που θα αγοράσει τα λουλακί του πρόβατα για το σαλόνι του ποντάρει και ο κ. Φοφάνα της Documenta.