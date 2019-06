Τζ. Πάιτ: Οι ΗΠΑ «καλωσορίζουν» την υπογραφή των συμβάσεων για έρευνες υδρογονανθράκων στην Κρήτη

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, απηύθυνε σήμερα χαιρετισμό στην εκδήλωση υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ανάδοχου κοινοπραξίας Total (40%), ExxonMobil (40%) και Ελληνικά Πετρέλαια (20%), για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης».

Ο Τζ. Πάιατ «καλωσόρισε» την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της παρουσίας της Ελλάδας ως μεγάλου ευρωπαϊκού ενεργειακού κόμβου».

