ONLY WATCH 2019: 50 μοναδικά ρολόγια για καλό σκοπό

Κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται η Only Watch, μία φιλανθρωπική δημοπρασία μοναδικών στο είδος τους ρολογιών, τα οποία φέρουν την υπογραφή των μεγαλύτερων οίκων υψηλής ωρολογοποιίας. Τα έσοδα από τη δημοπρασία χρηματοδοτούν την έρευνα γύρω από την Μυϊκή Δυστροφία τύπου Duchenne, μία εκφυλιστική μυοπάθεια που πλήττει ένα στα 3.500 αγόρια, δηλαδή περίπου 250 χιλιάδες παιδιά, εφήβους και νέους σε όλο τον κόσμο. Όλες οι μάρκες που συμμετέχουν δωρίζουν από ένα ρολόι, ενώ η εκδήλωση υποστηρίζεται από φορείς και εταίρους που προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 100% των συνολικών εσόδων της δημοπρασίας να πηγαίνει στον ιερό αυτό σκοπό. Από το 2005 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημοπρασία, η Only Watch έχει συγκεντρώσει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ και να χρηματοδοτήσει πολυάριθμα επιστημονικά και ιατρικά ερευνητικά προγράμματα.

Στιγμιότυπο από τη Δημοπρασία Only Watch 2017

Η Only Watch 2019 είναι η όγδοη κατά σειρά δημοπρασία και θα λάβει χώρα στις 9 Νοεμβρίου στη Γενεύη. Διοργανώνεται από τoν Σύλλογο των Μονεγάσκων κατά των Μυοπαθειών (Association Monégasque contre les Myopathies - ΑΜΜ) υπό την αιγίδα του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό. Κάθε ωρολογοποιία προσφέρει ένα μοναδικό ρολόι που είτε έχει δημιουργήσει αποκλειστικά για την Only Watch είτε πρόκειται για μία μοναδική έκδοση κάποιου εμβληματικού ή κορυφαίου σε πωλήσεις μοντέλου από τη συλλογή της. Οι τιμές των ρολογιών κυμαίνονται από μερικές δεκάδες χιλιάδες έως αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Oι ωρολογοποιίες που συμμετέχουν φέτος είναι οι ακόλουθες:

Akrivia Genève, Andersen Genève, Armin Strom, Arnold & Son, ArtyA, Ateliers de Monaco, Audemars Piguet, Bell & Ross, Blancpain, Boucheron, Bovet, Breguet, Carl F. Bucherer, Chanel, Christophe Claret, Cyrus, Czapek, De Bethune, Dewitt, Fabergé, Ferdinand Berthoud, F.P.Journe, Frédérique Constant, Girard Perregaux, Grönefeld, H. Moser & Cie., Hermès, Hublot, Jacob & Co, Jaeger-LeCoultre, Jaquet Droz, Konstantin Chaykin, L’ Epée, Louis Moinet, Louis Vuitton, Maurice Lacroix, MB&F, Montblanc, Moritz Grossmann, Patek Philippe, Piaget, Rebellion, Richard Mille, RJ, Singer Reimagined, Speake-Marin, Trilobe, Tudor, Ulysse Nardin, Urwerk, Voutilainen, Zenith.

Από τις 52 μάρκες που συμμετέχουν, δύο ζευγάρια μαρκών, οι De Bethune και Urwerk και οι L’ Epee και ΜΒ&F, θα παρουσιάσουν από ένα ρολόι από κοινού. Δείτε παρακάτω τα 50 μοναδικά ρολόγια που πρόκειται να δημοπρατηθούν, όπως πάντα με αλφαβητική σειρά...



1. AKRIVIA GENÈVE Chronomètre Contemporaine Only Watch 2019



2. ANDERSEN GENÈVE Only Watch 2019



3. ARMIN STROM Pure Resonance Only Watch 2019



4. ARNOLD & SON DSTB Only Watch 2019



5. ARTYA Precious Butterfly Engraved Only Watch 2019



6. ATELIERS DE MONACO Tourbillon Oculus 1297 Only Watch 2019



7. AUDEMARS PIGUET Code 11.59 by Audemars Piguet Openworked Only Watch 2019



8. BELL & ROSS

(Δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα)



9. BLANCPAIN Fifty Fathoms Only Watch 2019



10. BOUCHERON Only Watch 2019



11. BOVET Only Watch 2019



12. BREGUET Type 20 Revival Only Watch 2019



13. CARL F. BUCHERER Patravi ScubaTec Only watch 2019



14. CHANEL J12 The Inseparables Only Watch 2019



15. CHRISTOPHE CLARET Maestro Only Watch 2019



16. CYRUS Klepsys Alarm Only Watch 2019



17. CZAPEK Faubourg de Cracovie Only Watch 2019



18. DE BETHUNE x URWERK Moon Satellite Only Watch 2019



19. DEWITT Academia Slide Only Watch



20. FABERGÉ Lady Compliquee Winter Only Watch 2019



21. FERDINAND BERTHOUD Chronometre FB1 Night Star Only Watch 2019



22. F.P. JOURNE Astronomic Blue Only Watch 2019



23. FRÉDÉRIQUE CONSTANT Meteorite Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture Only Watch 2019



24. GIRARD PERREGAUX Laureato Absolute Only Watch 2019



25. GRÖNEFELD 1941 Remontoire Only Watch 2019



26. H. MOSER & CIE. Moon Vanta Black Only Watch 2019



27. HERMÈS Arceau L’Heure de Lune Meteorite Only Watch 2019



28. HUBLOT Classic Fusion Tourbillon Sapphire Orlinski Only Watch 2019



29. JACOB & CO Epic X Chrono Messi Baguette Only Watch 2019



30. JAEGER-LECOULTRE Master Ultra-Thin Perpetual Enamel Chestnut Only Watch 2019



31. JAQUET DROZ Grande Seconde Skelet One Red Only Watch 2019



32. KONSTANTIN CHAYKIN Joker Selfie Only Watch 2019



33. LOUIS MOINET Memoris Only Watch



34. LOUIS VUITTON Escale Spin Time Only Watch 2019



35. MAURICE LACROIX Mercury Only Watch 2019



36. MB&F x L’ EPÉE T-Rex Only Watch 2019



37. MONTBLANC 1858 Split Second Chronograph Only Watch 2019



38. MORITZ GROSSMANN Reserve de Marche Classique Only Watch 2019



39. PATEK PHILIPPE Ref. 6300A-010 Grandmaster Chime For Only Watch



40. PIAGET Altiplano Ultimate Automatic 910P Only Watch 2019



41. REBELLION ReVolt Only watch 2019



42. RICHARD MILLE RM 11-03 Automatic Flyback Chronograph McLaren Only Watch 2019



43. RJ Arraw Only Watch 2019



44. SINGER REIMAGINED Track 1 Only Watch 2019



45. SPEAKE-MARIN London 92 Only Watch 2019



46. TRILOBE Les Matinaux Only Watch 2019



47. TUDOR Black Bay Ceramic One Only Watch 2019



48. ULYSSE NARDIN Exo-Skeleto n X Only Watch 2019



49. VOUTILAINEN TP1 Pocκet Watch Only Watch 2019



50. ZENITH El Primero A386 Revival Only Watch 2019

Για δεύτερη φορά τη δημοπρασία θα διευθύνει ο οίκος Christie’s, σε μία λαμπρή τελετή που θα γίνει στο ξενοδοχείο Four Seasons Hôtel des Bergues της Γενεύης, στις 2 μ.μ. τοπική ώρα. Πριν από τη δημοπρασία, αυτή η μοναδική στο είδος της συλλογή ρολογιών θα εκτεθεί στο κοινό από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, σε δέκα διαφορετικές πόλεις του κόσμου. Αυτή η παγκόσμια περιοδεία ξεκινά από το Μονακό, κατά τη διάρκεια –και στις εγκαταστάσεις– του Monaco Yacht Show, οπότε αν βρεθείτε εκεί στις ημερομηνίες που ακολουθούν, αξίζει να δείτε τα ρολόγια αυτά όλα μαζί.

Μονακό (25-28 Σεπτεμβρίου, στο Monaco Yacht Show)

Ντουμπάι (1-3 Οκτωβρίου, στον οίκο Christie’s)

Παρίσι (7-8 Οκτωβρίου, στον οίκο Christie’s)

Λονδίνο (11-13 Οκτωβρίου, στον οίκο Christie’s)

Νέα Υόρκη (16-17 Οκτωβρίου, στον οίκο Christie’s)

Τόκιο (22-23 Οκτωβρίου, στον οίκο Christie’s)

Σιγκαπούρη (25-26 Οκτωβρίου, στο Malmaison by the Hour Glass)

Χονγκ Κονγκ (28-29 Οκτωβρίου, στον οίκο Christie’s)

Ταϊπέη (30-31 Οκτωβρίου, στον οίκο Christie’s)

Γενεύη (7-9 Νοεμβρίου, στο Four Seasons Hôtel des Bergues)

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία Only Watch εδώ.