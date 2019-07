5 θρυλικοί οδηγοί ταχύτητας και η ROLEX

Sir Malcolm Campbell, Sir Jackie Stewart, Tom Kristensen, Mark Webber και Nico Rosberg είναι πέντε κορυφαίοι πιλότοι αγώνων ταχύτητας που οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού σίγουρα γνωρίζουν πολύ καλά. Ο καθένας από αυτούς άφησε το στίγμα του και ανήκει στο πάνθεον του αθλήματος. Εκτός όμως από το πάθος τους για την ταχύτητα και τις επιτυχίες τους στις πίστες αγώνων, μοιράζονται και κάτι ακόμα: τη στενή τους σχέση με την Rolex, της οποίας είναι πρεσβευτές ή Testimonees, όπως τους αποκαλεί η ελβετική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των ρολογιών της. Η πολυδιάστατη μάρκα έχει καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, υποστηρίζοντας κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, από πρωταθλήματα Formula 1 και διάσημα ράλι αντοχής μέχρι αγώνες κλασικών αυτοκινήτων. Η σχέση της με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν είναι καινούρια. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930, όταν ο Sir Malcolm Campbell έσπασε το φράγμα 300 μιλίων/ώρα στο τιμόνι μίας βολίδας Bluebird, του αυτοκινήτου με το οποίο κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας εδάφους. Τι ρολόι φορούσε στον καρπό του; Ένα Rolex.

H ιστορική βολίδα Bluebird που έσπασε ρεκόρ ταχύτητας το 1935.



Ο Sir Malcolm επιβεβαίωσε την υψηλή αξιοπιστία του ρολογιού του με ένα τηλεγράφημά του στην Rolex: «Το Rolex που φόρεσα εχθές κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάρριψης του ρεκόρ εξακολουθεί να λειτουργεί άψογα, παρά την σκληρή μεταχείριση στο οποίο το υπέβαλα». Ο Campbell ενέπνευσε πολλούς ακόμη θρυλικούς οδηγούς αγώνων, οι οποίοι έγιναν με τη σειρά τους Testimonees της ελβετικής εταιρείας.

Ο θρύλος της ταχύτητας, Sir Malcolm Campbell, ήταν ο πρώτος Rolex Testimonee, τη δεκαετία του 1930.

Από τη δεκαετία του 1930 ως τη δεκαετία του 1950 η Rolex άρχισε να κτίζει αργά και σταθερά την σχέση της με τον κόσμο του αυτοκινήτου. Το 1959 ξεκινά τη συνεργασία της με την περίφημη πίστα υψηλών ταχυτήτων της Daytona και το 1963 λανσάρει το Oyster Perpetual Cosmograph, έναν χρονογράφο σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οδηγών αγώνων. Λίγα χρόνια αργότερα θα προσαρτήσει και το όνομα Daytona στο καντράν του εμβληματικού αυτού μοντέλου. Από το 1968 η Rolex συνεργάζεται στενά με έναν από τα σημαντικότερα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τον τρεις φορές Σκοτσέζο παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Sir Jackie Stewart, μία φιλία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μισό αιώνα αργότερα.

Ο Σκοτσέζος Sir Jackie Stewart μετράει μισό αιώνα συνεργασίας με την Rolex.

Σε αναγνώριση αυτής της φιλίας, ο 80χρονος σήμερα Sir Jackie Stewart αναφέρει: «Είμαι πολύ υπερήφανος που η σχέση μου με την Rolex ξεκίνησε πριν από τόσα πολλά χρόνια, όταν ακόμη δεν είχα κερδίσει κανένα πρωτάθλημα της Formula 1. Θα είμαι πάντοτε ευγνώμων για την προνοητικότητα της Rolex. Καθώς η μάρκα εξακολουθεί να επιβραβεύει την αριστεία ξεχωριστών ανθρώπων, αισθάνομαι ιδιαίτερα ευνοημένος που εξακολουθώ να αποτελώ μέλος αυτής της οικογένειας, τόσα χρόνια αργότερα».

Mία ειδική έκδοση του χρονογράφου Cosmograph Daytona, με την επιγραφή Rolex 24H Le Mans, Winner 2018, χαραγμένη στην πλάτη της κάσας, ήταν το έπαθλο του νικητή στο 24ωρο ράλι του Le Mans, το 2018.

Λίγο πριν την αλλαγή της χιλιετίας, το 1992, η Rolex αναλαμβάνει χορηγός τίτλου στο Rolex 24 at Daytona και εννέα χρόνια αργότερα, το 2001 γίνεται το επίσημο ρολόι του 24ωρου ράλι στο Le Mans, του παλαιότερου και σημαντικότερου αγώνα αντοχής στον κόσμο. Το 2010 ο Tom Kristensen, ο αθλητής που έγραψε ιστορία κατακτώντας εννέα φορές το τρόπαιο στο Le Mans, εντάσσεται στην οικογένεια της Rolex ως πρεσβευτής της. Ο Δανός πρωταθλητής θριάμβευσε και στο 12ωρο ράλι του Sebring έξι φορές.

Ο Δανός πρωταθλητής Tom Christensen ανήκει στην οικογένεια της Rolex από το 2010.

«Οι πιο σημαντικές ιδιότητες κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου ράλι είναι η αξιοπιστία, η επιμονή και η ομαδικότητα, όλες κρίσιμες συνέργειες ανάμεσα στην Rolex και τους αγώνες αντοχής», εξηγεί ο Kristensen. «Διοργανώσεις όπως το 24ωρο ράλι του Le Mans απαιτούν το υψηλότερο επίπεδο προετοιμασίας και σθένους από τους οδηγούς, τις ομάδες και τα αυτοκίνητα, και αυτό αντανακλάται και στη φιλοσοφία και στην προσήλωση της Rolex προς την τελειότητα».

Η ιδιαίτερα απαιτητική πίστα του Le Mans, όπου διεξάγεται το 24ωρο ράλι στο Le Mans, είναι ο παλαιότερος και σημαντικότερος αγώνας αντοχής στον κόσμο.

Από το 2013 η Rolex είναι Παγκόσμιος Εταίρος και Επίσημο Ρολόι του πρωταθλήματος της Formula 1. Σχεδόν 70 χρόνια μετά την γέννησή της, η Formula 1 παραμένει το κορυφαίο γεγονός στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου, καθώς εκεί, εκτός από τις τρομερές επιδόσεις των οδηγών, παρουσιάζονται και οι πιο προηγμένες μηχανικές καινοτομίες και τεχνολογίες αιχμής. Το 2017 η ελβετική μάρκα υποδέχθηκε στην οικογένειά των πρεσβευτών τον κορυφαίο πιλότο Mark Webber, ο οποίος εξηγεί γιατί η σχέση τους είναι τόσο επιτυχημένη: «Η Rolex προασπίζεται τις υψηλές επιδόσεις, την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα, αξίες οι οποίες είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με το κορυφαίο άθλημα της αυτοκίνησης. Η Formula 1 είναι ο απόλυτος μηχανοκίνητος αγώνας. Τόσο η Rolex όσο και η Formula 1 έχουν φιλοδοξίες και τεράστια παγκόσμια απήχηση, γεγονός που κάνει τη σχέση τους εξαιρετικά αυθεντική».

Ο Marc Webber είναι Rolex Testimonee από το 2017.

Μετά την απόσυρσή του από το πρωτάθλημα της Formula 1, το 2013, ο Webber είχε μία τριετή επιτυχημένη πορεία και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA, όπου στέφθηκε νικητής το 2015.

Ο πιο πρόσφατος Rolex Testimonee είναι ο πρωταθλητής της Formula 1, Nico Rosberg. Ο Γερμανός οδηγός, ο οποίος έχει αποσυρθεί πλέον από την ενεργό δράση, δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανος που ανήκει στην οικογένεια της Rolex: «Ήταν μεγάλη τιμή ότι έγινα Rolex Testimonee το 2018. Είναι πραγματικό προνόμιο να εκπροσωπώ μία μάρκα δίπλα σε διεθνείς αθλητές και αθλήτριες, όπως ο Sir Jackie, οι οποίοι έχουν επιτύχει απίστευτα πράγματα, ο καθένας στον τομέα του».

Το νεότερο μέλος της οικογένειας πρεσβευτών της Rolex, ο πρωταθλητής της Formula 1, Nico Rosberg.

Το παρόν...

Στα τέλη Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το περίφημο ράλι αντοχής Rolex 24 at Daytona, το οποίο λαμβάνει χώρα στην θρυλική πίστα της Ντεϊτόνα της Φλόριντα. Είναι ένας εκ των τριών κορυφαίων αγώνων αντοχής στον κόσμο, μαζί με το 12 Hours of Sebring και το 24 Hours of Le Mans. Διόλου τυχαία η Rolex είναι χορηγός και των τριών αυτών αγώνων και εταίρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής FIA. Η ελβετική ωρολογοποιία διαδραματίζει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενισχύοντας αθλητές, ομάδες και πρωταθλήματα και επιβραβεύοντας την ταχύτητα, την ακρίβεια, την κατάκτηση των ορίων και την επιδίωξη της τελειότητας.

Η περίφημη πίστα της Ντεϊτόνα στις ΗΠΑ, όπου διεξάγεται το Rolex 24 at Daytona.

...και το παρελθόν

Τα ωραία όμως δεν σταματούν εδώ. Η Rolex μας αποκαλύπτει και μία πιο ρομαντική της πλευρά. Τρέφοντας βαθύ σεβασμό για την ιστορική κληρονομιά και τη γοητεία των κλασικών αγωνιστικών αυτοκινήτων, στηρίζει διάφορες διοργανώσεις και ράλι-αντίκα ανά την υφήλιο. Από το 1997 είναι εταίρος του Concours d’Elegance στο Pebble Beach των ΗΠΑ και το 2001 ανέλαβε εταίρος του Rolex Monterey Motorsports Reunion, ενός μεγάλο event που γίνεται κάθε χρόνο στην Καλιφόρνια (από το 2010 είναι και χορηγός τίτλου της συγκεκριμένης διοργάνωσης).

Στιγμιότυπο από το Concours d’Elegance στο Pebble Beach των ΗΠΑ, με επίσημο χρονομέτρη την Rolex.

Παράλληλα διατηρεί στενούς δεσμούς με το περίφημο Goodwood Revival της Βρετανίας, στηρίζοντας το Κλαμπ των Οδηγών του από το 2004. To Revival στην πίστα του Goodwood είναι μία από τις μεγαλύτερες και δημοφιλέστερες διοργανώσεις ιστορικών αγωνιστικών αυτοκινήτων και η μοναδική που αναβιώνει το πνεύμα και το στιλ των δεκαετιών 1940, 1950 και 1960. Χάρη σ’ αυτές τις «ρομαντικές» προσπάθειες και βεβαίως χάρη στη Rolex, οι λάτρεις της κομψότητας και των vintage αυτοκινήτων έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, στη χρυσή εποχή της αυτοκίνησης.

