«Kanata», μια παράσταση με πολλά φορτία

Σκηνή από την παράσταση του Ρομπέρ Λεπάζ που παρουσιάζεται από αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Προσπαθώ να μιλήσω για την Ιστορία με το ι κεφαλαίο, μέσα από ιστορίες με το ι μικρό», είναι το «μότο» του Καναδού σκηνοθέτη Ρομπέρ Λεπάζ πάνω στο οποίο βασίζει τις περισσότερες παραστάσεις του.

Στην Ελλάδα τον γνωρίσαμε μέσα από δύο έργα («The far side of the moon» και το αυτοβιογραφικό «887») στη Στέγη Γραμμάτων. Ο 62χρονος «μάγος του σύγχρονου θεάτρου» επιστρέφει προσκεκλημένος του Φεστιβάλ Αθηνών και παρουσιάζει από αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (και ως τη Δευτέρα) την καινούργια του δουλειά, πολυεπίπεδη, ποιητική, και φαντασμαγορική, όπως και οι προηγούμενες εξάλλου, με τίτλο «Kanata» (σημαίνει χωριό στη γλώσσα των Ιροκουά και είναι η λέξη που κατέληξε να βαφτίσει ολόκληρη τη χώρα – Καναδάς). Αυτή τη φορά έργο και παράσταση έρχονται με πολλά φορτία. Οι αυτόχθονες του Καναδά προκάλεσαν ζωηρή πολεμική με αφετηρία το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης, ενώ μιλούσε για τη δική τους ιστορία, δεν είχε συμπεριλάβει ηθοποιούς από τις κοινότητες των Πρώτων Εθνών. Την παραγωγή ανέλαβε τελικά το Θέατρο του Ηλιου της Αριάν Μνουσκίν και είναι η πρώτη φορά στα 54 χρόνια ζωής του εμβληματικού θιάσου που ένας προσκεκλημένος σκηνοθέτης συνεργάζεται μαζί του.

Το έργο διάρκειας δυόμισι ωρών αναφέρεται στους «ξένους» του Καναδά, συνδυάζοντας την αστυνομική πλοκή με αλήθειες για τη δύσκολη ζωή και περιθωριοποίηση των αυτόχθονων κοινοτήτων.