Συνάντηση Δένδια – Μπόλτον: «Ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ»

Συνάντηση με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ουάσιγκτον.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μπόλτον τόνισε ότι συζήτησε με τον Ελληνα ΥΠΕΞ τις «προτεραιότητες της νέας ελληνικής κυβέρνησης και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης» μεταξύ των δύο χωρών.

