Δεκτός από τη βασίλισσα Ελισάβετ στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έγινε ο Μπόρις Τζόνσον λίγο μετά τις 17:00 μετά την επίσημη παραίτηση της Τερέζα Μέι από τον πρωθυπουργικό θώκο.

Η βασίλισσα υποδέχθηκε τον Μπόρις Τζόνσον και του έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, την οποία ο ίδιος αποδέχθηκε με τη σειρά του. «Η βασίλισσα ζήτησε σήμερα από τον Μπόρις Τζόνσον να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Ο κ. Τζόνσον δέχθηκε την προσφορά της Αυτού Μεγαλειότητας και φίλησε τα χέρια της για τον διορισμό του ως Πρωθυπουργού και Πρώτου Κυρίου του Θησαυροφυλακίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Μπάκιγχαμ αμέσως μετά την συνάντησή τους.

Στην πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνιγκ Στριτ, ως νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κ. Τζόνσον δήλωσε: «η δουλειά μου είναι να υπηρετώ τον λαό. Ο βρετανικός λαός περιμένε αρκετά. Ηρθε η ώρα να δράσουμε, να λάβουμε αποφάσεις, να δώσουμε ισχυρή ηγεσία και να αλλάξουμε τη χώρα προς το καλύτερο». Παράλληλα, τόνισε ότι «εκείνοι που στοιχηματίζουν εναντίον της Βρετανίας θα χάσουν τα πάντα».

Αναφερόμενος στο Brexit, δεσμεύτηκε για ακόμη μια φορά ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου, «χωρίς "εάν" και "όμως"», ενώ υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται να περιμένουμε 99 ημέρες».

"After three years of unfounded self doubt it is time to change the record"



Boris Johnson says in preparation "for a post-Brexit future it is time we looked not at the risks, but the opportunities that are upon us"



