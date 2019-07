Με επίκεντρο την ένταξη στο ΝΑΤΟ η συνάντηση Ζ. Ζάεφ - Φ. Ρίκερ στα Σκόπια

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ είχε σήμερα, στα Σκόπια, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για ευρωπαϊκά και ευρασιατικά θέματα, Φίλιπ Ρίκερ, ο οποίος πραγματοποιεί από χθες επίσκεψη στη χώρα.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Μακεδονίας «ΜΙΑ», μετά το πέρας της συνάντησης, στην οποία συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ο κ. Ρίκερ αναφέρθηκε στην επικείμενη ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η χώρα θα γίνει σύντομα δεκτή στη Συμμαχία ως το 30ό μέλος της, στη Σύνοδο του Λονδίνου. Σε ό,τι αφορά, δε, την ευρωπαϊκή της τροχιά, σημείωσε πως παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν μέλος της ΕΕ, στηρίζουν σταθερά την ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας.

Welcome Phillip T. #Reeker, a true connoisseur of the situations in North Macedonia and an even greater friend of our country. We continue strategic partnership in line with the country's European and Euro- Atlantic future pic.twitter.com/uojMpdYtAi