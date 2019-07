Ο ΔΗΚΤΗΣ (28/07/19)

Σε νέα βάση η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

Στην πλήρη επανεξέταση των δεδομένων για το πολύπαθο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική προχωράει ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Πρόθεση του υπουργού, όπως δημοσίως δήλωσε προσφάτως στο συνέδριο του Εconomist, είναι το έργο να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό και με τον συμφερότερο τρόπο, αναφορά που αφήνει σαφείς αιχμές αμφισβήτησης της υλοποίησής του ως εθνικού έργου, όπως έχει δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και τον ΑΔΜΗΕ, αφού χάνεται η χρηματοδότηση 350 εκατ. ευρώ που μπορεί να διασφαλίσει ενταγμένο στη λίστα των PCI. Oι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει χαρακτηρίσει παράνομες τις αποφάσεις της ΡΑΕ στις οποίες στηρίχθηκαν οι διαγωνισμοί του ΑΔΜΗΕ για την ανάθεση του έργου καθώς και με την κυπριακή κοινοπραξία του Euroasia. Μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης, που θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Κύπρο συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους του Euroasia, ενώ το θέμα της διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική θα απασχολήσει και τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Χθες, εξάλλου, και ενόψει του ταξιδιού στην Κύπρο, ο κ. Χατζηδάκης είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μανούσο Μανουσάκη.

Το κυβερνητικό «μενού» των αλλαγών στη φορολογία έχει και δεύτερο... πιάτο στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα κίνητρα για αύξηση των επενδύσεων. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα, οι επόμενες φορολογικές ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη μόνιμη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, με τη διατήρηση του αφορολογήτου ως έχει και τα επενδυτικά κίνητρα θα έρθουν αργότερα με έναν νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κωδικοποιεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το 2013 μέχρι το 2019. Θα ενσωματώνει τις αλλαγές που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, τη νομολογία των δικαστηρίων και τις φορολογικές παρεμβάσεις που έγιναν από τη φορολογική διοίκηση. Οσον αφορά την ​​​​​επένδυση του Ελληνικού, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι θα ξεκολλήσει από τη γραφειοκρατική διαδικασία και εμφανίστηκε βέβαιος πως οι τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα έχουν υπογραφεί έως τις 10 Αυγούστου. Για να δούμε...

Διοικητικές αλλαγές στην Πειραιώς

Σε οργανωτικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διεύθυνσης του ομίλου προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς. Group chief financial officer αναλαμβάνει ο Θόδωρος Γναρδέλης, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της τράπεζας τον Ιούνιο 2018 ως επικεφαλής στον τομέα Piraeus Legacy Unit Strategy, μετά μια επιτυχημένη πορεία δεκαπέντε και πλέον ετών σε διαφορετικούς οργανισμούς και τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναπληρωτής group chief financial officer αναλαμβάνει ο Γιώργος Καραμουσαλής. Οι Κωσταντίνος Πασχάλης, γενικός διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, και Γιώργος Μαρινόπουλος, βοηθός γενικός διευθυντής, παραμένουν στις θέσεις τους ως chief financial officer και αναπληρωτής chief financial officer της τράπεζας, αντίστοιχα.