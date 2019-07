Ο Αρκτικός Κύκλος φλέγεται (φωτογραφίες - βίντεο)

Πρωτοφανής οικολογική καταστροφή συντελείται στον Αρκτικό Κύκλο τον τελευταίο μήνα καθώς τεράστιες πυρκαγιές καίνε δασικές εκτάσεις στη Γροιλανδία, τη Σιβηρία και την Αλάσκα, εκλύοντας μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από ό,τι έχουν παραχθεί την τελευταία οκταετία.

First long-range transport of smoke across the Atlantic from #Canada #wildfires for 2019. Learn about how we observe & monitor such events globally with these videos from the EUMETSAT/Copernicus/ECMWF MOOC https://t.co/TQ3ym2p05E. #AtmosphereMOOC #opendata #openscience pic.twitter.com/kxEyfOU7Fk