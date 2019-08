Ισχυρή έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου στο Κεντάκι - Τουλάχιστον ένας νεκρός (βίντεο)

Ισχυρή έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου σημειώθηκε πριν από λίγο στην κομητεία Λίνκολν του Κεντάκι των ΗΠΑ, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν μέχρι στιγμής το θάνατο ενός ατόμου.

Witness describes what she heard and saw this morning after a massive gas explosion in Lincoln County https://t.co/tHMSLQqwsc pic.twitter.com/80gJAXOrKO