Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης των ΕΛΠΕ

Οι στόχοι της διοίκησης του ομίλου ανακοινώθηκαν χθες, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΠΕ, υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Σιάμισιη (φωτ.).

Τρεις βασικές προτεραιότητες θέτει η νέα διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), οι οποίες βάζουν στο επίκεντρο την ανάπτυξη του ομίλου εντός και εκτός συνόρων. Οι προτεραιότητες αυτές ανακοινώθηκαν χθες κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΠΕ, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα.

Οι προτεραιότητες που έθεσε ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ο νέος διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, ο οποίος νωρίτερα ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συνεργασία τους, είναι οι ακόλουθες:

• Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΕΛΠΕ στην Ελλάδα με επενδύσεις στις βασικές της δραστηριότητες, καθώς και σε νέες ενεργειακές αγορές.

• Η μεγαλύτερη διεθνοποίηση με ανάπτυξη στο εξωτερικό σε αγορές όπου ήδη ο όμιλος έχει παρουσία.

• Η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης που θα υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες και κατάλληλες πρακτικές.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΠΕ, η θητεία του οποίου λήγει στις 17 Απριλίου 2023, έχει ως εξής: πρόεδρος είναι ο πρώην υπουργός Ιωάννης Παπαθανασίου, ο οποίος είναι μη εκτελεστικό μέλος, διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ενώ το έτερο εκτελεστικό μέλος του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι ο κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος. Τα υπόλοιπα, μη εκτελεστικά μέλη πλην του προέδρου, είναι τα εξής: Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας, Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Αλέξανδρος Μεταξάς, Ιορδάνης Αϊβάζης, Αλκιβιάδης - Κωνσταντίνος Ψάρρας και Λουκάς Παπάζογλου. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι οι κ. Θεόδωρος Πανταλάκης και Σπυρίδων Παντελιάς, ενώ μη εκτελεστικά μέλη είναι επίσης οι κ. Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος και Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων.Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει το γεγονός ότι στο τιμόνι της εταιρείας μπαίνει πλέον ένα στέλεχος από τα «σπλάχνα της». Η τοποθέτηση του κ. Ανδρέα Σιάμισιη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΠΕ δεν θεωρείται πολιτική επιλογή, με πολιτικά - κομματικά κριτήρια, καθώς πρόκειται για τεχνοκράτη που έχει αναλάβει υψηλόβαθμες διευθυντικές και διοικητικές θέσεις τα προηγούμενα χρόνια, όσο και παλαιότερα σε γνωστές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Α. Σιάμισιης τα τελευταία 16 χρόνια εργάζεται στον όμιλο ΕΛΠΕ από σημαντικές θέσεις ευθύνης. Συγκεκριμένα, από το 2004 είχε ορισθεί γενικός διευθυντής Οικονομικών του ομίλου (CFO), ενώ ταυτόχρονα είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου. Ορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΠΕ το 2012, οπότε και ανέλαβε την εποπτεία των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου παράλληλα με τη δραστηριότητά του ως CFO (θέση που διατηρούσε έως και σήμερα), ενώ το 2014 ορίστηκε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.

Σπούδασε Οικονομικά, με εξειδίκευση στην Οικονομετρία στο Πανεπιστήμιο του Εσσεξ στην Αγγλία και είναι μέλος (F.C.A.) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1989 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων KPMG στο Λονδίνο με εξειδίκευση στον τραπεζικό κλάδο.

Από το 1993 έως το 1998 εργάστηκε αρχικά ως στέλεχος στην εταιρεία ΜΕΤΑΧΑ του διεθνούς ομίλου τροφίμων και ποτών Diageo και το 1998 ανέλαβε περιφερειακό ρόλο, με ευθύνη για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Β. Αφρικής της εταιρείας Pillsbury (ομίλου Diageo). Το διάστημα 2000 έως 2002 εργάστηκε ως CFO και επικεφαλής αναδιάρθρωσης (CRO) σε εισηγμένη εταιρεία συμφερόντων του oμίλου Λεβέντη.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Corporate Finance Faculty του ICAEW και του συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.