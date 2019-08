Βαρελίσια μπίρα στις παμπ, ένα μαγαζί με είδη για φάρσες και το πιο όμορφο βικτωριανό θέατρο στον κόσμο.

THE ROYAL LYCEUM THEATRE

30b Grindlay Street

Τηλ. +44 131-2484848



Ο εντυπωσιακός διάκοσμος του Royal Lyceum Theatre. © Mike Hume

Λέγεται πως είναι το πιο όμορφο βικτωριανό θέατρο του κόσμου. Πρωτολειτούργησε το 1883 και στον εσωτερικό του διάκοσμο δεσπόζει ο πιο εντυπωσιακός πολυέλαιος που έχετε δει ποτέ. Το Lyceum ανεβάζει δικές του, πειραματικές κυρίως, παραγωγές. Παρά τον μεγαλοπρεπή, επιβλητικό χαρακτήρα του κτιρίου, δημιουργεί οικεία ατμόσφαιρα στον επισκέπτη. Είναι ένα ζωντανό μουσείο και θερμοκοιτίδα σύγχρονης τέχνης. Καμία άλλη εμπειρία σε θεατρική σκηνή του Εδιμβούργου δεν συγκρίνεται με αυτή του Lyceum. Tα εισιτήρια στα περισσότερα θεάματα είναι κάτω από 28 ευρώ.

– Mark Gorman

COMEDY CLUB THE STAND

5 York Place

Τηλ. +44 131-5587272

Δευτ.-Παρ. 19.30-00.00,

Σάβ.-Κυρ. 12.00-00.00

Εισιτήριο: 3,50 ευρώ



Στη σκηνή του θρυλικού αυτού comedy club έχουν ανέβει πολύ γνωστά ονόματα κωμικών και μερικά από τα καλύτερα σόου στην πόλη. Τα απογεύματα της Κυριακής οι παραστάσεις είναι δωρεάν, οπότε μπορείτε να συνδυάσετε ένα γεύμα με λίγο γέλιο παραπάνω ή να προτιμήσετε τις δημοφιλείς βραδινές παραστάσεις Πέμπτης, Παρασκευής και Σαββάτου, όπου οι κωμικοί αναμειγνύονται με το κοινό μεταξύ των σόου. Μου αρέσει να κάθομαι στην πρώτη σειρά, παρά το ενδεχόμενο να βρεθώ πάνω στη σκηνή οποιαδήποτε στιγμή. Στο βραδινό σόου της Δευτέρας «Red Raw» γίνονται guest εμφανίσεις από διάσημους κωμικούς.

– Alasdair MacQuarrie

ΜΠΙΡΑΡΙΑ SALT HORSE

57-61 Blackfriars Street

Τηλ. +44 131-5588304

Δευτ.-Τετ. 16.00-00.00,

Πέμ. 12.00-00.00, Παρ.-Σάβ.

12.00-01.00, Κυρ. 12.30-00.00

Ποτήρι μπίρα: 5 ευρώ



Στο Εδιμβούργο η βαρελίσια μπίρα έχει μεγάλη ζήτηση και η πόλη είναι γεμάτη με παμπ, όπου θα την απολαύσετε σε αφθονία. Στη μικρή μπάρα του Salt Horse, μεταξύ του Royal Mile και της Cowgate, θα δείτε κάνουλες με εξαιρετικές μπίρες από όλο τον κόσμο, αλλά και μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια – διαθέτει πάνω από 400 επιλογές. Κάποιες από αυτές έχουν αρκετή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, οπότε προσέξτε πόσο θα πιείτε και συνοδεύστε το ποτό σας με κάποιο πιάτο από το μενού. Το Salty Horse έχει και ενημερωμένη λίστα κρασιών. Αν πετύχετε μέρα με λιακάδια –πράγμα δύσκολο–, καθίστε στην αυλή.

– Fiona Diack



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΦΑΡΣΕΣ AHA HA HA

99, West Bow

Τηλ. +44 131-2205252

Δευτ.-Σάβ. 10.00-18.00,

Κυρ. 11.00-17.00



Για μαγικά τρικ και φάρσες βρείτε όλα τα απαραίτητα στο Aha Ηa Ηa. © Marketing Edinburgh



Η επίσκεψη στο Aha Ha Ha είναι μοναδική εμπειρία. Βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, στη φωτογενή –λόγω των παλιών πολύχρωμων κτιρίων– Victoria Street και έχει ό,τι πιο διασκεδαστικό μπορεί να φανταστεί κανείς, από μαγικά τρικ μέχρι μαξιλάρια και μπόμπες που βρομάνε, περούκες και μάσκες που θα σας κάνουν να δείχνετε αστείοι, και άλλα συναφή αξεσουάρ. Κατηφορίζοντας προς την Grassmarket, υπάρχει ένα ακόμα παραπλήσιο κατάστημα με απίθανα κοστούμια, το Hi Jink.

– Mark Gorman



ΠΑΜΠ THE DIGGERS

1-3 Angle Park Terrace

Τηλ. +44 131-3373822

Καθημερινά 11.00-01.00

Malt ουίσκι: 3 ευρώ



Η επίσημη ονομασία της είναι Athletic Arms, αλλά ανάμεσα στους ντόπιους έχει καθιερωθεί ως The Diggers, διότι βρίσκεται απέναντι από νεκροταφείο και σύχναζαν σε αυτή νεκροθάφτες. Το περιβάλλον της συνοικιακής αυτής παμπ είναι χαλαρό και σερβίρουν τυπικά σκωτσέζικα πιάτα, όπως αυγά τουρσί και μπουκιές τραγανής πέτσας από χοιρινό. Τη συνιστώ για τις πολύ καλές επιλογές που έχει σε ουίσκι, και μάλιστα σε φιλικές τιμές. Θα βρείτε σχεδόν τα πάντα, από τις πιο γνωστές ετικέτες έως τις πιο σπάνιες. Δεν υπάρχει πιο αυθεντική εμπειρία από αυτή στο Εδιμβούργο: καθίστε κάπου αναπαυτικά, παραγγείλτε ένα μικρό ποτήρι βαρελίσια μπίρα και συνοδεύστε τη με ένα malt ουίσκι.

– Alasdair MacQuarrie



ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ DESIGN SCOTTISH DESIGN EXCHANGE

Ocean Drive

Τηλ. +44 131-5554513

Δευτ.-Σάβ. 10.00-18.00,

Κυρ. 11.00-18.00



Scottish Design Exchange, μια πρωτότυπη γκαλερί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. © MKJ photography/www.mkjphotography.co.uk

Το εμπορικό κέντρο Ocean Terminal είναι ένας ακόμα καλός λόγος να επισκεφτείτε το Leith, το παλιό λιμάνι του Εδιμβούργου. Στον τελευταίο όροφο του εμπορικού θα βρείτε το Scottish Design Exchange (SDX). Ένα κατάστημα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με είδη τέχνης, ντιζάιν και μόδας, το οποίο προωθεί τη δουλειά ταλαντούχων καλλιτεχνών της περιοχής που δεν μπορούν να νοικιάσουν ο καθένας τον δικό του χώρο, ωστόσο όλοι μαζί δημιουργούν μια κοινότητα με δυναμισμό και ζωντάνια. Μοιάζει με γκαλερί που ανανεώνει συνεχώς τα εκθέματά της.

– Mark Gorman



ΚΑΦΕ THE COUNTER ON THE CANAL

Fountainbridge

Δευτ.-Παρ. 07.30-15.00,

Σάβ.-Κυρ. 09.00-15.00

Καφές latte: 2,80 ευρώ



Δεμένο στο κανάλι Glasgow Union, το The Counter on the Canal σερβίρει καλό καφέ συνοδεία νόστιμων κέικ.



Ένα παλιό μικρό ποταμόπλοιο απέκτησε νέα ζωή όταν μετατράπηκε σε καφέ, δεμένο πλέον στο κανάλι Glasgow Union. Οι barista αναμειγνύουν στα χαρμάνια τους ποικιλίες από τη Σουμάτρα και τη Βραζιλία, ενώ θα βρείτε επίσης κέικ και άλλες λιχουδιές για να συνοδεύσετε τον καφέ σας. Αρκετός κόσμος σήμερα δεν το γνωρίζει, ωστόσο το 1800 το κανάλι μεταξύ Εδιμβούργου και Γλασκώβης ήταν η κύρια αρτηρία μετακίνησης. Εγκαταλείφθηκε για χρόνια, αλλά έχει αποκτήσει και πάλι ζωή, με αρκετά πλοία στις όχθες του να χρησιμοποιούνται σαν κατοικίες. Αν έχετε πέντε ώρες στη διάθεσή σας, κάντε ποδήλατο έως τη Γλασκώβη – απέχει 86 χλμ. από το μονοπάτι δίπλα στο κανάλι.

– Anson Clark



ΚΟΚΤΕΪΛ ΜΠΑΡ MONTEITHS

61 High Street

Τηλ. +44 131-5570330

Ανοιχτά από τις 12.00 έως αργά

Κοκτέιλ: από 8 ευρώ



Η ατμόσφαιρα στο Monteiths είναι χαλαρή και κομψή, με το ντεκόρ να δανείζεται στοιχεία από το στιλ που έχουν τα σπίτια της σκωτσέζικης υπαίθρου: τζάκι, άνετες πολυθρόνες από ταρτάν και τουίντ υφάσματα στην αίθουσα φαγητού. Για τους καπνιστές υπάρχει ένας μικρός εξωτερικός χώρος. Έχει πολύ καλά κοκτέιλ – σας προτείνω το Ruby Martini. Το φαγητό του είναι επίσης καλό, αλλά οι τιμές είναι ελαφρώς τσιμπημένες. Τα Σαββατοκύριακα σφύζει από κόσμο.

– Fiona Diack



ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ THE ROYAL OAK

1 Infirmary Street

Τηλ. +44 131-5570330

Δευτ.-Σάβ. 12.30-02.00,

Κυρ. 11.30-00.30

Διπλό ουίσκι: 4,50 ευρώ



Σε αυτή τη μικρή παμπ, σε έναν παράδρομο της North Bridge, χτυπάει η καρδιά της παραδοσιακής μουσικής σκηνής της πόλης. Οι συναυλίες δίνονται κυρίως τα βράδια στο υπόγειο, ενώ στην επάνω αίθουσα θα ακούσετε μουσικούς της πόλης να παίζουν για ένα μικρό φιλοδώρημα, για τα ποτά τους ή απλώς από αγάπη για τη μουσική. Αυτό που κάνει αυτή την παμπ να ξεχωρίζει είναι ότι, όσες φορές κι αν έρθει κανείς, θα ζήσει μια μουσική εμπειρία εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες. Παραγγείλτε μια βαριά, σκούρα σκωτσέζικη μπίρα και ένα ουίσκι, και καλή σας διασκέδαση.

– Alasdair MacQuarrie



ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ

Στην πλατεία του Κάστρου

Σάββατο 09.00-14.00

Μπέργκερ: 5 ευρώ



Στη σαββατιάτικη λαϊκή αγορά της πόλης θα δοκιμάσετε ενδιαφέρουσες λιχουδιές. (Φωτογραφία: ESSENTIAL EDINBURGH, 2015)



Η σαββατιάτικη λαϊκή αγορά στο κέντρο του Εδιμβούργου αποτελείται από περίπου 50 πάγκους τοπικών παραγωγών. Ανάμεσά τους θα βρείτε και κάποια κιόσκια όπου αξίζει να σταματήσετε για να δοκιμάσετε εξαιρετικές λιχουδιές, όπως για παράδειγμα οι Well Hung and Tender, που φέρνουν ωραιότατο Aberdeen Angus και ψήνουν μπροστά σας ζουμερά μπέργκερ. Για γλυκό, αναζητήστε το Borders και δοκιμάστε παραδοσιακό Scottish Tablet, από ζάχαρη, βούτυρο και συμπυκνωμένο γάλα. Θα δείτε ακόμα και δέρμα άγριου ελαφιού στον πάγκο Barrhead Leather.

– Anson Clark

Το Spotted by Locals είναι μια σειρά εφαρμογών και μπλογκ με επικαιροποιημένα tips από ντόπιους σε περισσότερες από 60 πόλεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική – www.spottedbylocals.com.