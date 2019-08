Ο τυφώνας Λέκιμα «χτυπάει» την Κίνα - Δεκατρείς νεκροί και συναγερμός σε όλη τη χώρα (βίντεο - φωτογραφίες)

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από κατολίσθηση και 16 αγνοούνται στην ανατολική Κίνα από το πέρασμα του τυφώνα Λέκιμα, ο οποίος προκάλεσε κατάρρευση φυσικού φράγματος, εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων και την απομάκρυνση από τις εστίες τους περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων μετά τον συναγερμό που σήμαναν οι αρχές για το πέρασμά του.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της πόλης Ουεντσού, στην ανατολική Κίνα.

1,500-year-old town of Linhai has been overwhelmed by flood as Typhoon #Lekima makes landfall in east China pic.twitter.com/EA75yhJvwM