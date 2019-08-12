ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΗΤΑ ΒΗΤΑ
    Η ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΡΛΙΝ ΚΑΙ ΖΑΠΟΤΕΚ ΧΑΛΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
  • ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΣΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΥΤΕ ΔΕΚΑΡΑ
  • ΚΛΟΠΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΕΙΑ
    Ο ΧΑΡΥ ΒΔΕΛΛΑΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΡΥΠΩΝΕΙ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΛΕΒΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
  • Η ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΘΡΥ
    ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΘΡΥ
  • Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ
    ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ
  • ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΒΙΠ
    Η ΚΛΑΡΑΜΠΕΛ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ, ΤΟ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΤΩΝ ΒΙΠ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 16 Αυγούστου (Νο. 270)

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