Εικαστικά στον κόσμο

Η έκθεση «The Allure of Matter: Material Art From China».

Αναζητώντας τη σύγχρονη Κίνα

Συμβαίνει πολύ συχνά στη Δύση η σύγχρονη κινεζική τέχνη να γίνεται αντιληπτή στο πλαίσιο κριτικής στο πολιτικό καθεστώς της χώρας και στα χρόνια της Πολιτιστικής Επανάστασης. Η έκθεση «The Allure of Matter: Material Art From China», που παρουσιάζεται στο Los Angeles County Museum of Art, δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη και για πρώτη φορά φέρνει μαζί 21 σημαντικούς Κινέζους καλλιτέχνες, το έργο των οποίων καλύπτει τέσσερις δεκαετίες. Το συνεκτικό στοιχείο της ομαδικής έκθεσης δηλώνεται στον τίτλο της: κάθε έργο δίνει έμφαση σε ένα υλικό ως μέσο έκφρασης, από ανθρώπινα μαλλιά και νύχια έως τσιγάρα και πλακίδια οροφής.

«Fast» fashion και Swinging Sixties

H Μαίρη Κουάντ ήθελε οι γυναίκες να διασκεδάζουν. Αυτό αντικατοπτριζόταν σε όλες τις συλλογές των ρούχων της. Ηταν εμφανές ακόμη και στα πρώτα της σχέδια προτού κάποια από τα κομμάτια της γίνουν εμβληματικά, σύμβολα της γυναικείας χειραφέτησης και των περίφημων Swinging Sixties – ας θυμηθούμε τις περίφημες μικροσκοπικές της φούστες και τα εμπριμέ με τις υπερμεγέθεις κίτρινες μαργαρίτες.

Η μεγάλη έκθεση για τη διάσημη σχεδιάστρια που παρουσιάζεται στο Victoria & Albert Museum, δεν μοιάζει με παραμύθι όπως συνέβαινε με εκείνη που είχε αφιερωθεί στο έργο του Christian Dior. Ομως αποτελεί έναν ύμνο στη ζωή του 20ού αιώνα και στην ελευθερία που έδωσε στην καθημερινότητα της σύγχρονης γυναίκας. Εως 16/2/20.

Οι πλέξεις του σύγχρονου ντιζάιν

Αυτό το καλοκαίρι στον χώρο της Lafayette Anticipations –ίδρυμα για τη σύγχρονη τέχνη που υποστηρίζεται από την εταιρεία Gallerie Lafayette– φιλοξενείται η Ολλανδή σχεδιάστρια Hella Jongerius, η οποία κατά την προσφιλή της συνήθεια δεν αρκείται σε μια απλή παρουσίαση της ήδη πολύ επιδραστικής δουλειάς της. Με το «Interlace, textile research» μεταμορφώνει το κτίριο σε ένα τεράστιο αργαλειό, ένα εργαστήριο υφαντικής τέχνης που είναι ανοιχτό για το κοινό.

Η Jongerius, καλλιτέχνις με διεθνή αναγνώριση, παρουσιάζει ένα project που επικεντρώνεται στο ύφασμα και στην υφαντική τέχνη, ως σχόλιο για την τάση της εποχής να παραβλέπει την πρώτη ύλη που δημιουργεί τη μόδα. Εως 8/9.