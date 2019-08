Xάος στη Κωνσταντινούπολη από τη σφοδρή βροχόπτωση - πλημμύρες στο Μεγάλο Παζάρι (βίντεο)

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ορισμένες περιοχές καθώς και το Μεγάλο Παζάρι, ενώ αξιωματούχοι δήλωσαν πως ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στην πόλη.

Η βροχή ξεκίνησε νωρίς το πρωί σε τμήματα της Κωνσταντινούπολης και απέκτησε ένταση γύρω στο μεσημέρι.

Πλάνα από τμήματα του Μεγάλου Παζαριού δείχνουν τους καταστηματάρχες, με το νερό να φτάνει μέχρι τους αστραγάλους, να βγάζουν το νερό από τα καταστήματά τους και από τους διαδρόμους. Δείχνει επίσης νερό να βγαίνει από μια τρύπα στον τοίχο μέσα στο παζάρι, καθώς και ένα φρεάτιο που έμεινε ανοικτό για να απορροφήσει το νερό.

Ένας άστεγος βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Ουνκαπανί στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης εξαιτίας των πλημμυρών, ανέφερε στο Twitter ο εκπρόσωπος της δήμου της Κωνσταντινούπολης.

