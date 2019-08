Αεροσκάφος της Air France πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο Λουξεμβούργο

Αεροσκάφος της Air France που απογειώθηκε από τη Μόσχα με προορισμό το Παρίσι, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Λουξεμβούργο μετά από την κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην πτήση. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι ο συναγερμός αφορούσε το σύστημα πέδησης και «ακόμα και αν ήταν ψευδής, το πλήρωμα αποφάσισε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση για λόγους ασφαλείας».

Σύμφωνα με το Flightradar, το Airbus A319 - μετά από μία πτήση θρίλερ - προσγειώθηκε επιτυχώς στο αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου.

Air France flight #AF1145 from Moscow (SVO) to Paris (CDG) has declared a general emergency (squawk 7700) and is diverting - reason currently unknown https://t.co/Z2jco6UVD3 pic.twitter.com/ypqgbavW9g