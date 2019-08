Το «επετειακό» tweet του Ντομπρόβσκις για τον έναν χρόνο από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνιο

«Πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα υποστήριξης. Η οικονομία της Ελλάδας έχει επωφεληθεί από τις μεταρρυθμίσεις και την τόνωση της εμπιστοσύνης» αναφέρει σήμερα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, με ανάρτησή του στο Twitter.

One year ago #Greece completed its stability support programme. Greece’s economy has benefited from reforms and the boost in confidence https://t.co/Lvyl6nvZrH . Important to build on these achievements by pursuing responsible fiscal policies and ambitious reforms. pic.twitter.com/nTGcVSPSkS