Τιμητικό βραβείο στον Κώστα Γαβρά από την JAEGER-LECOULTRE στη Βενετία

Στο πλαίσιο του 76ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2019, η Biennale της Βενετίας και η ελβετική ωρολογοποιία Jaeger-LeCoultre ανακοίνωσαν ότι ο αποδέκτης του βραβείου Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2019 θα είναι ο διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς. Το βραβείο αυτό απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες που έχουν συμβάλει με πρωτοποριακό και καινοτόμο τρόπο στον σύγχρονο κινηματογράφο. Ο Κώστας Γαβράς, που έχει στο ενεργητικό του σημαντικές και βραβευμένες ταινίες, όπως το Z, Ο αγνοούμενος, Μουσικό Κουτί κ.ά.), συμμετέχει στο φεστιβάλ με τη νέα του ταινία Ενήλικοι στο Δωμάτιο (Adults in the Room), η οποία θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη και πραγματεύεται τις δραματικές πολιτικές ζυμώσεις στο Eurogroup το καλοκαίρι του 2015. Το cast περιλαμβάνει πλειάδα διεθνών ηθοποιών ενώ πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν οι Χρήστος Λούλης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δημήτρης Τάρλοου, Χρήστος Στέργιογλου, Θάνος Τοκάκης, Θέμης Πάνου καθώς και η Βαλέρια Γκολίνο.

Στιγμιότυπο από την ταινία Ενήλικοι στο Δωμάτιο του Κώστα Γαβρά, που θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ της Βενετίας στις 31 Αυγούστου.

Η τελετή απονομής του τιμητικού βραβείου στον Κώστα Γαβρά θα γίνει στις 31 Αυγούστου, στην Sala Grande (Palazzo del Cinema), στις 10 το βράδυ, πριν από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του.

Το βραβείο Glory to the Filmaker που απονέμει κάθε χρόνο η Jaeger-LeCoultre στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

H Jaeger-LeCoultre είναι χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας εδώ και 15 συναπτά έτη και θα απονείμει το βραβείο Glory to the Filmmaker για δωδέκατη συνεχή χρονιά. Αξείζει να σημειωθεί ότι το βραβείο αυτό έχει δοθεί στο παρελθόν στους Takeshi Kitano (2007), Abbas Kiarostami (2008), Agnès Varda (2008), Sylvester Stallone (2009), Mani Ratnam (2010), Al Pacino (2011), Spike Lee (2012), Ettore Scola (2013), James Franco (2014), Brian De Palma (2015), Amir Naderi (2016), Stephen Frears (2017) και Zhang Yimou (2018).

Το Jaeger-LeCoultre Reverso που θα δοθεί στον Κώστα Γαβρά στις 31 Αυγούστου

Ως ένθερμος υποστηρικτής του φεστιβάλ η Jaeger-LeCoultre θα προσφέρει από μία ειδική έκδοση του εμβληματικού της μοντέλου Reverso στους νικητές των κορυφαίων βραβείων: Καλύτερης ταινίας (Χρυσό Λιοντάρι), Καλύτερης Ηθοποιού, Καλύτερου Ηθοποιού καθώς και στον νικητή του Χρυσού Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Τα ειδικά αυτά ρολόγια φέρουν χαραγμένη στο χέρι από τους τεχνίτες της Grande Maison τη μορφή ενός λιονταριού, που είναι το επίσημο σύμβολο της Biennale της Βενετίας, καθώς και την επιγραφή «76. Mostra». Επιπλέον, ένα μοναδικό στο είδος του Reverso θα δοθεί και στον Κώστα Γαβρά κατά την τιμητική απονομή του βραβείου Glory to the Filmaker.

