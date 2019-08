Ο Έλτον Τζον στο πλευρό του Χάρι και της Μέγκαν: «Σταματήστε να τους ακολουθείτε»

Με ιδιωτικό τζετ πέταξαν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν για το κτήμα του Έλτον Τζον στη Γαλλία για ολιγοήμερες διακοπές, προκαλώντας δημόσιες συζητήσεις για την... μυστικότητα που περιέβαλε τις διακοπές τουςα αλλά και για τα πρόσφατα ταξίδια τους με ιδιωτικά αεροπλάνα, την ώρα που το ζευγάρι προσπαθεί να δείξει τις περιβαλλοντικές του ευαισθησίες.

Ο σερ Έλτον Τζον ζήτησε από τους θαυμαστές του ζευγαριού να σταματήσουν να τους ακολουθούν παίρνοντας αφορμή από τον τρόπο με τον οποίο πέθανε η μητέρα του Χάρι, πριγκίπισσα Νταϊάνα. «Η μητέρα του πρίγκιπα Χάρι, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάνα ήταν μία από της πλέον αγαπημένες μου φίλες. Νιώθω μια βαθιά αίσθηση υποχρέωσης να προστατεύω τον Χάρι και την οικογένειά του από την περιττή διεισδυτικότητα του Τύπου, η οποία και συνέβαλε στον πρόωρο θάνατο της Νταϊάνα» τουίταρε ο Τζον.

Prince Harry’s Mother, Diana Princess Of Wales was one of my dearest friends. I feel a profound sense of obligation to protect Harry and his family from the unnecessary press intrusion that contributed to Diana’s untimely death.

«Μετά από μία δύσκολη χρονιά με σκληρή δουλειά, ο σύζυγός μου Ντέιβιντ κι εγώ θέλαμε η νεαρή οικογένεια να έχει ιδιωτικές διακοπές μέσα στην ασφάλεια και την ηρεμία του σπιτιού μας», συνέχισε ο Έλτον Τζον, από το κτήμα του στη Νίκαια της Γαλλίας. «Για να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας τους προσφέραμε μία ιδιωτική αεροπορική πτήση.

After a hectic year continuing their hard work and dedication to charity, David and I wanted the young family to have a private holiday inside the safety and tranquility of our home. To maintain a high level of much-needed protection, we provided them with a private jet flight.