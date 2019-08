Η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ στο επίκεντρο της συνάντησης Κυρ. Μητσοτάκη - Nita Lowey

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την πρόεδρο της Επιτροπής Κατανομής Πόρων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Nita Lowey. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Αντώνης Διαματάρης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικά θετικό κλίμα και συζητήθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της αμυντικής, οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Lowey αναφέρθηκαν στην ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ καθώς και την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι προσβλέπει στη στενή συνεργασία της Ελλάδας με την αμερικανική κυβέρνηση και το αμερικανικό Κογκρέσο για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Σημείωσε ότι η Ελλάδα, ως μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με σταθερό πολιτικό σύστημα και ανοιχτή οικονομία, αποτελεί αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η κ. Lowey μετέφερε στον κ. Μητσοτάκη το σεβασμό και την εκτίμηση που χαίρει η Ελλάδα στο αμερικανικό Κογκρέσο ως πυλώνας σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών.

Ακολούθησε συνάντηση της Nita Lowey με τον Νίκο Δένδια στο υπ. Εσωτερικών, με επίκεντρο τον στρατηγικό διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ και θέματα κοινού ενδιαφέροντος στην Α. Μεσόγειο

Very productive discussion w/Min. @NikosDendias & Chairwoman @NitaLowey on progress in all areas of the US-Greece Strategic Dialogue & commitment of both our governments to do even more to promote common interests in #EastMed & strengthen #Greece as regional pillar of stability. pic.twitter.com/33QvfMfZoW