Πόλεμος Sony - Disney για τον ιστό του Spiderman

Αναταράξεις στην κινηματογραφική βιομηχανία αλλά και ανησυχία στους κινηματογραφόφιλους προκαλεί η διαφαινόμενη ρήξη της Sony Pictures με τη Disney σχετικά με τη διαχείριση του χαρακτήρα του Spiderman.

H είδηση, η οποία έχει καταλάβει τις πρώτες θέσεις στα trends του twitter εδώ και τουλάχιστον 20 ώρες, ήρθε στη δημοσιότητα χθες, λίγη ώρα αφότου γινόταν γνωστό ότι το «Spider-Man: Far From Home» -που αποτελεί πλέον την μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της Sony- πρόκειται να επανέλθει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε μερικές εβδομάδες.

Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε αρχικά η ιστοσελίδα Deadline, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Sony Pictures και της Disney έφτασαν σε αδιέξοδο για τον Spider-Man και ως εκ τούτου η Marvel Studios και ο πρόεδρός της Kevin Feige, δεν πρόκειται να αναμιχθούν ξανά στην παραγωγή νέων ταινιών με τον δημοφιλή σούπερ - ήρωα.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)