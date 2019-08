Ερευνητές αποκαλύπτουν τι έχει απομείνει από το ναυάγιο του Τιτανικού (βίντεο - φωτογραφίες)

Μία διεθνής ομάδα εξερευνητών βαθέων υδάτων «κατέβηκαν» για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια στο ναυάγιο του Τιτανικού για να εξετάζουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το κουφάρι του πιο διάσημου κρουαζιερόπλοιου του κόσμου.

Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι, ενώ τμήματα του ναυαγίου ήταν σε εκπληκτικά καλή κατάσταση, κάποια άλλα είχαν χαθεί στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η θαλάσσια ζωή με τους μικροοργανισμούς που ζουν στα βάθη του ωκεανού «τρώνε» το πλοίο και μεγάλα μέρη του έχουν χαθεί, παρασυρμένα από τα θαλάσσια ρεύματα.

Η χειρότερη αποσύνθεση παρατηρήθηκε στη δεξιά πλευρά του πλοίου, στα «διαμερίσματα» των αξιωματικών.

Όπως δήλωσε στο BBC ο Parks Stephenson, ένας από τους ερευνητές, «η μπανιέρα του καπετάνιου, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Τιτανικού, δεν υπάρχει πια. Ολόκληρο το κατάστρωμα σε εκείνη την πλευρά καταρρέει, μαζί με τις κεντρικές αίθουσες. Και αυτή η κατάρρευση πρόκειται να γίνει χειρότερη».

Η τελευταία φορά που οι εξερευνητές φωτογράφησαν την «μπανιέρα του καπετάνιου» το 1996.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ότι η κεκλιμένη οροφή του καθιστικού θα είναι πιθανώς το επόμενο κομμάτι που θα χαθεί.

«Ο Τιτανικός επιστρέφει στη φύση» κατέληξε ο Stephenson.

