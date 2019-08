Η διπλή επίθεση Τραμπ κατά FED, Πεκίνου τρομάζει τη Wall Sreet

Ενισχύονται οι απώλειες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τις απειλές που εκτόξευσε εναντίον της Κίνας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τους επενδυτές να φοβούνται κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά 2,01% γύρω στις 20.10 (ώρα Ελλάδας) ενώ ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατέγραφε πτώση 2,49%, στις 7.792,75 μονάδες.

Είχε προηγηθεί η απόρριψη εκ μέρους του Εμπορικού Επιμελητηρίουτ της «εντολής» Τραμπ προς τις αμερικανικές εταιρείες να αναζητήσουν αμέσως εναλλακτικές λύσεις για τις δραστηριότητές τους στην Κίνα.

«Μολονότι συμμεριζόμαστε την απογοήτευση του προέδρου (σ.σ. για τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε το Πεκίνο), πιστεύουμε ότι η συνεχιζόμενη, εποικοδομητική δέσμευσή μας είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός», ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής των διεθνών υποθέσεων του Επιμελητηρίου, Μάιρον Μπρίλιαντ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Ο χρόνος είναι καθοριστικής σημασίας. Δεν θέλουμε να δούμε περαιτέρω επιδείνωση στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας», πρόσθεσε, καλώντας και τις δύο πλευρές να καταλήξουν σύντομα σε μια εμπορική συμφωνία.

«Διαταγή» προς τις επιχειρήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις αμερικανικές εταιρείες να αναζητήσουν τρόπους για να διακόψουν την παραγωγή τους στην Κίνα και να τη μεταφέρουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου με το Πεκίνο.

Ο Τραμπ δεν μπορεί να υποχρεώσει τις εταιρείες να φύγουν από την Κίνα και δεν διευκρίνισε πώς μπορεί να εφαρμόσει αυτήν την εντολή. Πρόσθεσε όμως, σε αλλεπάλληλες αναρτήσεις στο Twitter, ότι θα απαντήσει αργότερα σήμερα στην απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης να επιβάλει νέους τελωνειακούς δασμούς σε αμερικανικά αγαθά αξίας 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες μας διατάσσονται δια του παρόντος να αρχίσουν να αναζητούν μια εναλλακτική αντί της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των εταιρειών σας ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ και την παραγωγή των προϊόντων σας στις ΗΠΑ» ανέφερε σε μια από τις αναρτήσεις του ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. «Δεν χρειαζόμαστε την Κίνα και, ειλικρινά, θα είμαστε πολύ καλύτερα χωρίς αυτούς», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ «έχασαν βλακωδώς» τρισεκατομμύρια δολάρια από την Κίνα τα τελευταία χρόνια, καθώς τοι Κινέζοι «έκλεψαν την πνευματική ιδιοκτησία (...) και έτσι θέλουν να συνεχίσουν».

Αμέσως μετά τις αναρτήσεις αυτές, οι βασικοί δείκτες της Γουόλ Στριτ υποχώρησαν κατά περίπου 1%.

