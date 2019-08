Αμαζόνιος: Φωτιά στον «πνεύμονα» του πλανήτη

«Το σπίτι μας καίγεται. Κυριολεκτικά. Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20% του οξυγόνου μας, είναι στις φλόγες. Πρόκειται για διεθνή κρίση. Μέλη της G7, ραντεβού για να συζητήσουμε αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση», έγραψε στο Twitter ο Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας την παγκόσμια αγωνία για την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που ήδη έχει συντελεστεί και εξελίσσεται στην Βραζιλία.

Οι πυρκαγιές στο βραζιλιάνικο κομμάτι της ζούγκλας του Αμαζονίου έχουν ξεπεράσει φέτος κάθε ρεκόρ ενώ το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας (INPE) έκανε λόγο για περίπου 2.500 νέες εστίες φωτιάς μέσα σε διάστημα 48 ωρών.

Σημείωση: Ο διευθυντής της υπηρεσίας απολύθηκε στις αρχές Αυγούστου επειδή δημοσιοποίησε στοιχεία για την αποψίλωση των τροπικών δασών, τα οποία που διέψευσε ο Μπολσονάρου.

Στη σύνοδο κορυφής του Μπιαρίτς, το Σαββατοκύριακο, η φωτιά στον Αμαζόνιο αναμένεται να απασχολήσει τους ηγέτες των επτά ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου. Ο Μακρόν είπε ότι θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει τους ηγέτες για να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την προστασία του τροπικού δάσους και να αναπτυχθούν μηχανισμοί που θα αποτρέπουν τις πυρκαγιές.

Στο Twitter, η παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα εκφράζει εδώ και μέρες τον αποτροπιασμό και την αγωνία της ενώ και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την βαθιά ανησυχία του για τις πυρκαγιές και τις καταστροφικές συνέπειές τους στο περιβάλλον – και κατ’ επέκταση στον άνθρωπο.

Την ίδια ώρα, διαδηλώσεις υπέρ της προστασίας του Αμαζονίου διοργανώνονται από διάφορες ΜΚΟ, όπως για παράδειγμα του κινήματος της έφηβης Σουηδής Γκρέτα Τούνμπεργκ, στο Σάο Πάουλο και το Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά και έξω από πρεσβείες και προξενεία της Βραζιλίας σε πολλές χώρες του κόσμου.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου χαρακτήρισε την παγκόσμια αντίδραση στο περιβαλλοντικό έγκλημα – που φαίνεται ότι γίνεται με την ανοχή του - ως «περιβαλλοντική ψύχωση».

Μπροστά όμως στην ισχυρή διεθνή πίεση που δέχεται τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα ότι «εξετάζει το ενδεχόμενο» να στείλει τον στρατό για να καταστείλει τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Ξεκαθάρισε όμως πως η κυβέρνησή του δεν έχει τους «πόρους» για να καταπολεμήσει τις φωτιές.

“Fires do happen, but not on this scale and that’s something that’s truly heart-wrenching.”



A record-number of wildfires are burning across the Amazon rainforest – up 84% from the same time period last year. They're threatening “the lungs of the planet.” https://t.co/N4VfrbdOtN pic.twitter.com/esnhixNMHJ