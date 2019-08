Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ W.H.A.D.A.L.O.T.T.A.J.A.R.G.O.N.

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ντον Ρόσα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΝΕΡΑ Blameless

Ο Βίκαρ εικονογραφεί μια ιστορία του Πωλ Χάλας

ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ A New Species

Μια ιστορία σε σενάριο του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ που εικονογράφησε ο Μάρκο Ρότα

Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Hero of the Beach

Ο Σεζάρ Φεριόλι εικονογραφεί μια ιστορία που έγραψε ο Πέτερ Σνάιμπιεργκ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ Kings of Prison

Μια ιστορία σε σενάριο του Γκορμ Τράνσγκααρντ και σχέδιο του Αντρέα Φερράρις

ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΗΡΩΑΣ Almost a Hero

Ένα σενάριο του Τζων Λάστιγκ εικονογραφημένο από τον Κάρλος Μότα

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ The Lost Map

Ο Ντάαν Γίππες και ο Ούλριχ Σρέντερ εικονογραφούν ένα σενάριο του Φρανσουά Κορτετζάνι

ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΔΥΟ And Then There Were Two

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Κάρι Κορχόνεν

