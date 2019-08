Όλα έτοιμα στο λιμάνι του Μανχάταν για την άφιξη της Γκρέτα (βίντεο)

Με καθυστέρηση μίας ημέρας, η 16χρονη ακτιβίστρια – σύμβολο του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής - Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναμένεται να φτάσει σήμερα στη Νέα Υόρκη με το ιστιοφόρο μηδενικών εκπομπών άνθρακα Malizia II, προκειμένου να συμμετάσχει στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Home Sweet Home since 14 days. Soon last evening onboard Malizia ll. Tomorrow we reach New York. pic.twitter.com/f83Q3Km5hB — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Η ίδια η Γκρέτα ενημέρωσε από το Twitter της ότι το ιστιοφόρο με το οποίο διαπλέει τον Ατλαντικό επρόκειτο να φθάσει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη αλλά οι κακές καιρικές συνθήκες θα καθυστερήσουν τη άφιξή τους στη μαρίνα του Νορθ Κόουβ, στο Μανχάταν, όπου και θα δέσει το πλοίο της.

«Ισχυροί άνεμοι μας σπρώχνουν προς δυσμάς. Προβλέπουμε να φθάσουμε στη μαρίνα του Νορθ Κόουβ, στο Μανχάταν, Νέα Υόρκη, το απόγευμα ή το βράδυ της Τρίτης» έγραψε η έφηβη ακτιβίστρια.

Strong winds are pushing us west. We expect to arrive at North Cove Marina in Manhattan, New York sometime Tuesday afternoon or evening. pic.twitter.com/kQ4zBXPrhJ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 25, 2019

Το ιστιοφόρο Malizia II, με σκίπερ τον Πιέρ Κασιράγκι, γιο της πριγκίπισσας Καρολίνας του Μονακό, και τον Γερμανό Μπόρις Χέρμαν, απέπλευσε στις 14 Αυγούστου από το λιμάνι του Πλίμουθ (νότια Αγγλία) καθώς η νεαρή Γκρέτα αρνήθηκε να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη με αεροπλάνο, λόγω των υψηλών εκπομπών άνθρακα αυτού του μέσου μεταφοράς.

Η Τούνμπεργκ σχεδιάζει να παρακολουθήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για τη Δράση για το Κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και να συμμετάσχει σε διαδηλώσεις για το κλίμα που προγραμματίζονται για τις 20 και 27 Σεπτεμβρίου. Επίσης θα επισκεφθεί τον Καναδά και το Μεξικό προτού μεταβεί στο Σαντιάγο της Χιλής για την ετήσια Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή τον Δεκέμβριο.