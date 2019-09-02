Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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4 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
Ο ΜΙΚΥ ΚΑΙ Η ΜΙΝΝΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΑΡΑΜΠΕΛ, ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΟΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ... ΕΚΕΙ, ΟΜΩΣ, ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΗΤ ΚΑΙ Η ΤΡΟΥΝΤΥ
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ΔΑΝΕΙΚΗ ΤΥΧΗ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΕΝΑ ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΣΤΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΚΑΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΛΙΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΓΚΑΣΤΟΝΕ
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Ο ΝΤΑΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΒΑΖΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΝΤΑΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΑΣ; Ο ΜΟΡΤΥ ΚΑΙ Ο ΦΕΡΝΤΥ ΞΕΡΟΥΝ!
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Ο ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΤΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΣΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ, ΘΑΜΠΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ ΤΟΥΣ... Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου (Νο. 273)