ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

4 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
    Ο ΜΙΚΥ ΚΑΙ Η ΜΙΝΝΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΑΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΑΡΑΜΠΕΛ, ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΟΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ... ΕΚΕΙ, ΟΜΩΣ, ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΗΤ ΚΑΙ Η ΤΡΟΥΝΤΥ
  • ΔΑΝΕΙΚΗ ΤΥΧΗ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ΕΝΑ ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΣΤΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΚΑΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΛΙΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΓΚΑΣΤΟΝΕ
  • Ο ΝΤΑΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
    ΠΩΣ ΘΑ ΕΒΑΖΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΝΤΑΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΑΣ; Ο ΜΟΡΤΥ ΚΑΙ Ο ΦΕΡΝΤΥ ΞΕΡΟΥΝ!
  • Ο ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
    ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΤΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΣΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ, ΘΑΜΠΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ ΤΟΥΣ... Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου (Νο. 273)

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