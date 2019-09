Η «πλάκα» της βασίλισσας Ελισάβετ σε τουρίστες που την ρώτησαν αν έχει δει ποτέ τη βασίλισσα

Οι Βρετανοί φημίζονται για το φλεγματικό χιούμορ τους και η Βασίλισσα Ελισάβετ – όταν της δίνεται κάποια σπάνια ευκαιρία – φροντίζει να το… αποκαλύπτει, έστω και διακριτικά.

Ένα χαρακτηριστικά παράδειγμα της «πλακατζούς» Ελισάβετ ήταν όταν «τρόλαρε» ένα γκρουπ Αμερικανών τουριστών, που δεν την αναγνώρισαν στον δρόμο.

Όπως διηγήθηκε στους Times του Λονδίνου ο πρώην σύμβουλος ασφαλείας της, αστυνομικός Ρίτσαρντ Γκρίφιν, κάποτε η βασίλισσα έκανε βόλτα έξω από την θερινή της κατοικία, το κάστρο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία, φορώντας στο κεφάλι της ένα μαντήλι και ντυμένη άπλα, με παλτό και γαλότσες.

Τότε συνάντησε ένα γκρουπ τουριστών από τις ΗΠΑ, οι οποίοι - νομίζοντας ότι είναι απλά μία ηλικιωμένη κάτοικος του χωριού – την χαιρέτησαν, την ρώτησαν αν μένει εκεί και αν είχε συναντήσει ποτέ τη βασίλισσα!

Η 93χρονη Ελισάβετ χαμογελώντας απάντησε ευγενικά ότι «μένει σε ένα σπίτι εκεί κοντά » και ότι δεν έχει δει ποτέ η ίδια την βασιλισσα.

«Όμως αυτός την έχει δει!» συνέχισε, δείχνοντας τον αστυνομικό Γκρίφιν.

Οι Αμερικανοί τότε χαιρέτησαν και έφυγαν, χωρίς να έχουν καταλάβει με ποια είχαν συνομιλήσει.

Το περιστατικό έγινε viral και χιλιάδες χρήστες του διαδικτυου επευφήμησαν στα social media τη βασίλισσα για την αίσθηση του χιούμορ της.

