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Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ ωρολογοποιίας GPHG 2019

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Το Ίδρυμα Υψηλής Ωρολογοποιίας της Γενεύης ανακοίνωσε τον κατάλογο των ρολογιών που επελέγησαν από την κριτική επιτροπή για τα βραβεία GPHG 2019. Τα 84 ρολόγια θέτουν υποψηφιότητα για 18 βραβεία σε ισάριθμες κατηγορίες, μεταξύ αυτών και της κορυφαίας διάκρισης «Χρυσός Δείκτης» (Aiguille d’Or). Η διεθνής κριτική επιτροπή της GPHG αποτελείται από 30 ειδικούς διαφόρων κλάδων που σχετίζονται με τον κόσμο της ωρολογοποιίας και ψηφίζει σε δύο μυστικές ψηφοφορίες. Αποδέκτες των βραβείων είναι εταιρείες που επιδεικνύουν τόλμη, τεχνική και καλλιτεχνική υπεροχή, πάθος και εξειδίκευση στην παραδοσιακή τέχνη της ωρολογοποιίας. Η απονομή των βραβείων στους νικητές θα ανακοινωθεί στις 7 Νοεμβρίου 2019, στην 19η τελετή των βραβείων GPHG, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Théâtre du Léman της Γενεύης. Μέχρι τότε, τα 84 προ-επιλεγμένα ρολόγια θα εκτεθούν σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε τέσσερις ηπείρους, προς τέρψιν των απανταχού φίλων της υψηλής ωρολογοποιίας.

Δείτε παρακάτω και τις 84 υποψηφιότητες, με αλφαβητική σειρά, έξι ανά κατηγορία...

 

1. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

 

BVLGARI Serpenti Seduttori Pink Gold and Diamonds  -  CHANEL J12 Calibre 12.1

 

 

HERMES Galop d'Hermès - HUBLOT Classic Fusion Orlinski Titanium Alternative Pavé

 

 

MORITZ GROSSMANN TEFNUT Arabian Nights Milanaise - VAN CLEEF & ARPELS Perlée watch

 

 

2. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

 

BVLGARI Divas' Dream The Roman Night  -  CHAUMET Soleil de Minuit Flying Tourbillon
 
 

JACOB & CO Fleurs de Jardin  -  LOUIS VUITTON Tambour Spin Time Air Paved

 

 

MB&F Legacy Machine FlyingT  - VAN CLEEF & ARPELS Lady Arpels Zodiac Lumineux Aries watch
 

 

3. ΑΝΔΡΙΚΟ

 

 

ALCHEMISTS MECHANICAL HEALING Cu29  -  DE BETHUNE DB28 Yellow Tones

 

 

GRAND SEIKO Spring Drive Manual-winding Platinum  -  GRONEFELD 1941 Principia Automatic

 

 

LAURENT FERRIER Bridge One  -  VOUTILAINEN 28ti

 

 

4. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ

 

AUDEMARS PIGUET Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie  -  CZAPEK GENEVE Place Vendome ''Ombres''

 

 

D.CANDAUX DC6-Solstice  -  ULYSSE NARDIN Freak X

 

 

VACHERON CONSTANTIN Overseas Tourbillon  -  ZENITH Defy El Primero Double Tourbillon

 

 

5. ICONIC

 

AUDEMARS PIGUET Royal Oak ''Jumbo'' Extra-thin  -  GIRARD-PERREGAUX Quasar

 

HAMILTON Intra-Matic Automatic Chronograph  -  IWC SCHAFFHAUSEN Tribute to Pallweber Edition ''150 Years''

 

TAG HEUER Monaco Eighties  -  ZENITH El Primero A384 Revival

 

 

6. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

 

ΑΝΤΟΙΝΕ PREZIUSO GENEVE TTR3 Blue Equalizer Frequencies  -  ARMIN STROM Pure Resonance Rose Gold

 

CHRONOMETRIE FERDINAND BERTHOUD Carburised Steel Regulator  -  IWC SCHAFFHAUSEN Big Pilot's Watch Constant-Force Tourbillon Edition ''Le Petit Prince''

 

TAG HEUER Autavia Isograph  -  ZENITH Defy Inventor

 

 

7. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ

 

AUDEMARS PIGUET Code 11.59 by Audemars Piguet Perpetual Calendar  -  CHRONOMÉTRIE FERDINAND BERTHOUD Far side of the moon

 

GIRARD-PERREGAUX Cosmos  -  HERMÈS Arceau L'heure de la lune

 

SARPANEVA Lunations  -  ULYSSE NARDIN Marine Mega Yacht

 

 

 

8. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin  -  BVLGARI Octo Roma Grande Sonnerie Perpetual Calendar

 

GENUS GNS1.2  -  ULYSSE NARDIN Freak NeXt

 

URWERK AMC  -  VACHERON CONSTANTIN Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar

 

 

 

9. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

 

BVLGARI Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic  -  CHOPARD L.U.C Chrono One Flyback

 

HUBLOT Classic Fusion Ferrari GT 3D Carbon  -  LOUIS MOINET Chronosphère

 

TAG HEUER Carrera Tourbillon Nanograph  -  ZENITH Defy El Primero 21 Carbon

 

 

 

10. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ

 

DE BETHUNE DB28GS Grand Bleu  -  LONGINES HydroConquest

 

RESERVOIR Hydrosphere Blackfin  -  RESSENCE Type 5

 

SEIKO Prospex LX line diver's  -  ULYSSE NARDIN Diver Great White

 

 

 

11. ΡΟΛΟΪ-ΚΟΣΜΗΜΑ

 

BVLGARI Serpenti Misteriosi Romani  -  CHOPARD Waterlily

 

HERMÈS Arceau H Déco  -  HUBLOT Big Bang One Click Rainbow

 

JACOB & CO The Mystery Tourbillon  -  VAN CLEEF & ARPELS Jardin de Glace Secret watch

 

 

12. ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

 

ANDERSEN GENÈVE Vita Vinum  -  BEREVE TIMEPIECES Numbers - Enamel Grand Feu

 

CHOPARD L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony  -  HERMÈS Arceau Baobab Cat

 

JACOB & CO Astronomia Dragon  -  VOUTILAINEN Starry Night Vine

 

 

13. ΡETITE AIGUILLE (ΜΙΚΡΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ)

 

DAVID RUTTEN METEORITE WATCHES Streamline  -  IWC SCHAFFHAUSEN Pilot’s Watch Chronograph Spitfire

 

KUDOKE Kudoke 2  -  MAURICE LACROIX Aikon Mercury

 

TRILOBE Les Matinaux Sunray Grey  -  ZENITH Pilot Type 20 Silver

 

 

 

14. ΠΡΟΚΛΗΣΗ

 

CIGA DESIGN Single-Hand Mechanical Wristwatch Series·Globe  -  DOXA Doxa SUB 200

 

GORILLA WATCHES Fastback GT Drift  -  MING 17.06 Copper

 

SEIKO Presage Arita Porcelain Dial  -  TUDOR Black Bay P01

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Grand Prix Ωρολογοποιίας της Γενεύης εδώ.

 

 


 
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