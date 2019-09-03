Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ ωρολογοποιίας GPHG 2019

Το Ίδρυμα Υψηλής Ωρολογοποιίας της Γενεύης ανακοίνωσε τον κατάλογο των ρολογιών που επελέγησαν από την κριτική επιτροπή για τα βραβεία GPHG 2019. Τα 84 ρολόγια θέτουν υποψηφιότητα για 18 βραβεία σε ισάριθμες κατηγορίες, μεταξύ αυτών και της κορυφαίας διάκρισης «Χρυσός Δείκτης» (Aiguille d’Or). Η διεθνής κριτική επιτροπή της GPHG αποτελείται από 30 ειδικούς διαφόρων κλάδων που σχετίζονται με τον κόσμο της ωρολογοποιίας και ψηφίζει σε δύο μυστικές ψηφοφορίες. Αποδέκτες των βραβείων είναι εταιρείες που επιδεικνύουν τόλμη, τεχνική και καλλιτεχνική υπεροχή, πάθος και εξειδίκευση στην παραδοσιακή τέχνη της ωρολογοποιίας. Η απονομή των βραβείων στους νικητές θα ανακοινωθεί στις 7 Νοεμβρίου 2019, στην 19η τελετή των βραβείων GPHG, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Théâtre du Léman της Γενεύης. Μέχρι τότε, τα 84 προ-επιλεγμένα ρολόγια θα εκτεθούν σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε τέσσερις ηπείρους, προς τέρψιν των απανταχού φίλων της υψηλής ωρολογοποιίας.
Δείτε παρακάτω και τις 84 υποψηφιότητες, με αλφαβητική σειρά, έξι ανά κατηγορία...
1. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
BVLGARI Serpenti Seduttori Pink Gold and Diamonds - CHANEL J12 Calibre 12.1
HERMES Galop d'Hermès - HUBLOT Classic Fusion Orlinski Titanium Alternative Pavé
MORITZ GROSSMANN TEFNUT Arabian Nights Milanaise - VAN CLEEF & ARPELS Perlée watch
2. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
BVLGARI Divas' Dream The Roman Night - CHAUMET Soleil de Minuit Flying Tourbillon
JACOB & CO Fleurs de Jardin - LOUIS VUITTON Tambour Spin Time Air Paved
MB&F Legacy Machine FlyingT - VAN CLEEF & ARPELS Lady Arpels Zodiac Lumineux Aries watch
3. ΑΝΔΡΙΚΟ
ALCHEMISTS MECHANICAL HEALING Cu29 - DE BETHUNE DB28 Yellow Tones
GRAND SEIKO Spring Drive Manual-winding Platinum - GRONEFELD 1941 Principia Automatic
LAURENT FERRIER Bridge One - VOUTILAINEN 28ti
4. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ
AUDEMARS PIGUET Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie - CZAPEK GENEVE Place Vendome ''Ombres''
D.CANDAUX DC6-Solstice - ULYSSE NARDIN Freak X
VACHERON CONSTANTIN Overseas Tourbillon - ZENITH Defy El Primero Double Tourbillon
5. ICONIC
AUDEMARS PIGUET Royal Oak ''Jumbo'' Extra-thin - GIRARD-PERREGAUX Quasar
HAMILTON Intra-Matic Automatic Chronograph - IWC SCHAFFHAUSEN Tribute to Pallweber Edition ''150 Years''
TAG HEUER Monaco Eighties - ZENITH El Primero A384 Revival
6. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
ΑΝΤΟΙΝΕ PREZIUSO GENEVE TTR3 Blue Equalizer Frequencies - ARMIN STROM Pure Resonance Rose Gold
CHRONOMETRIE FERDINAND BERTHOUD Carburised Steel Regulator - IWC SCHAFFHAUSEN Big Pilot's Watch Constant-Force Tourbillon Edition ''Le Petit Prince''
TAG HEUER Autavia Isograph - ZENITH Defy Inventor
7. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ
AUDEMARS PIGUET Code 11.59 by Audemars Piguet Perpetual Calendar - CHRONOMÉTRIE FERDINAND BERTHOUD Far side of the moon
GIRARD-PERREGAUX Cosmos - HERMÈS Arceau L'heure de la lune
SARPANEVA Lunations - ULYSSE NARDIN Marine Mega Yacht
8. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
AUDEMARS PIGUET Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin - BVLGARI Octo Roma Grande Sonnerie Perpetual Calendar
GENUS GNS1.2 - ULYSSE NARDIN Freak NeXt
URWERK AMC - VACHERON CONSTANTIN Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar
9. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
BVLGARI Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic - CHOPARD L.U.C Chrono One Flyback
HUBLOT Classic Fusion Ferrari GT 3D Carbon - LOUIS MOINET Chronosphère
TAG HEUER Carrera Tourbillon Nanograph - ZENITH Defy El Primero 21 Carbon
10. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ
DE BETHUNE DB28GS Grand Bleu - LONGINES HydroConquest
RESERVOIR Hydrosphere Blackfin - RESSENCE Type 5
SEIKO Prospex LX line diver's - ULYSSE NARDIN Diver Great White
11. ΡΟΛΟΪ-ΚΟΣΜΗΜΑ
BVLGARI Serpenti Misteriosi Romani - CHOPARD Waterlily
HERMÈS Arceau H Déco - HUBLOT Big Bang One Click Rainbow
JACOB & CO The Mystery Tourbillon - VAN CLEEF & ARPELS Jardin de Glace Secret watch
12. ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ANDERSEN GENÈVE Vita Vinum - BEREVE TIMEPIECES Numbers - Enamel Grand Feu
CHOPARD L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony - HERMÈS Arceau Baobab Cat
JACOB & CO Astronomia Dragon - VOUTILAINEN Starry Night Vine
13. ΡETITE AIGUILLE (ΜΙΚΡΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ)
DAVID RUTTEN METEORITE WATCHES Streamline - IWC SCHAFFHAUSEN Pilot’s Watch Chronograph Spitfire
KUDOKE Kudoke 2 - MAURICE LACROIX Aikon Mercury
TRILOBE Les Matinaux Sunray Grey - ZENITH Pilot Type 20 Silver
14. ΠΡΟΚΛΗΣΗ
CIGA DESIGN Single-Hand Mechanical Wristwatch Series·Globe - DOXA Doxa SUB 200
GORILLA WATCHES Fastback GT Drift - MING 17.06 Copper
SEIKO Presage Arita Porcelain Dial - TUDOR Black Bay P01
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