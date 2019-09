Οι αμερικανικές επενδύσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Κυρ. Μητσοτάκη - Γ. Ρος

Συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, κ. Γουίλμπουρ Ρος στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα, κ. Τζέφρι Πάιατ.

Ενθαρρυντικό χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ελληνας πρωθυπουργός και η ομάδα του επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, ενώ τόνισε ότι μαζί με τον κ. Ρος εκφράζει την αμερικανική στήριξη αυτών των προσπαθειών αλλά και τη δέσμευσή τους να συνεχίσει η πρόοδος επί του στρατηγικού διαλόγου.

