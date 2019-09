Αμερικανός εξερευνητής ο πρώτος άνθρωπος που κατέβηκε στα βαθύτερα σημεία των 5 ωκεανών της Γης (φωτογραφίες)

Ο 53χρονος Αμερικανός Βίκτορ Βέσκοβο, πρώην αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ (με προϋπηρεσία στο αεροπλανοφόρο «Νίμιτς» και άλλα σημαντικά πλοία) και στη συνέχεια επενδυτής (συνιδρυτής της εταιρείας Insight Equity), με σπουδές σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια (Στάνφορντ, ΜΙΤ, Χάρβαρντ), είναι ένας περιπετειώδης χαρακτήρας: εταξύ άλλων, έχει κάνει σκι στους δύο πόλους του πλανήτη, καθώς επίσης έχει ανέβει στις υψηλότερες κορυφές όλων των ηπείρων.

Μετά τα βουνά, το...έριξε στους βυθού και πρόσφατα έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έφθασε στα βαθύτερα σημεία και των πέντε ωκεανών με βαθυσκάφος.

Ο Βέσκοβο κατέβηκε πριν λίγες μέρες στον βυθό της Τάφρου Μολόι, του βαθύτερου σημείου του Αρκτικού ωκεανού, σε βάθος 5.550 μέτρων. Νωρίτερα, είχε καταδυθεί στην Τάφρο των Μαριανών στον Ειρηνικό (10.924 μέτρα), στην Τάφρο του Πουέρτο Ρίκο στον Ατλαντικό (8.376 μέτρα), στην Τάφρο των Νήσων Σάντουιτς στο Νότιο Ειρηνικό (7.434 μέτρα) και στην Τάφρο της Ιάβας στον Ινδικό ωκεανό (7.192 μέτρα).

Congratulations to Victor Vescovo and the Five Deeps Expedition team on completing its mission to reach the deepest point in the Arctic Ocean: The #MolloyHole.



