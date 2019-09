Πρόσωπα της Τετάρτης

Στον αδελφό του Ρίβερ, ο οποίος πέθανε το 1993, αναφέρθηκε ο Χοακίν Φίνιξ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο, όπου βραβεύθηκε για την ερμηνεία του στην ταινία «Τζόκερ». Εμφανώς συγκινημένος, εξομολογήθηκε στο κοινό πώς ο αδελφός του τον βοήθησε να μην απογοητευθεί από τις πρώτες του αποτυχίες στον κινηματογράφο, βάζοντάς του να δει στο βίντεο το «Οργισμένο είδωλο» του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο σε μια προσπάθεια να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του για την ηθοποιία. Ο ταλαντούχος ηθοποιός Ρίβερ Φίνιξ (φωτ.) πέθανε στα 23 του χρόνια από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

(...) Για εμάς που περιμέναμε με ανυπομονησία την επόμενη δουλειά της, η είδηση πως η Ζουλιά Ντικουρνό (φωτ.) βρίσκεται ξανά σε γυρίσματα είναι εξαιρετική. Η Γαλλίδα δημιουργός μάς κέρδισε με το ήδη κλασικό ντεμπούτο της «Raw», μια πολύ πρωτότυπη ιστορία ενηλικίωσης, και μας άφησε με τη... γλύκα. Το μόνο που γνωρίζουμε για τη νέα ταινία είναι πως τιτλοφορείται «Titane».

(...) «Κλειδί» στην υπόθεση Χάρβεϊ Ουάινσταϊν φαίνεται πως ήταν η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου (φωτ.) σύμφωνα με το βιβλίο «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement» που υπογράφουν οι δημοσιογράφοι των New York Times Τζόντι Καντόρ και Μέγκαν Τοουέι, των οποίων το ρεπορτάζ του 2017 ήταν η αρχή της πολύκροτης υπόθεσης εναντίον του πρώην παραγωγού του Χόλιγουντ. Η ηθοποιός, σημειώνουν στο βιβλίο, μπορεί να μη μίλησε δημοσίως, αλλά προέτρεψε άλλες γυναίκες να βγουν και να μιλήσουν.