Σπάνια εμφάνιση της Σινέντ Ο' Κόνορ στην τηλεόραση - Τραγουδά το Nothing Compares 2 U με χιτζάμπ (βίντεο)

Το 1990, η Σινέντ Ο' Κόνορ κατέκτησε για πάντα τη δημοσιότητα με την συγκλονιστική μπαλάντα "Nothing Compares 2U" που είχε συνθέσει ο Prince.

Μετά από την τεράστια επιτυχία της, η Ιρλανδή τραγουδίστρια με το ξυρισμένο κεφάλι και τη βελούδινη φωνή έγινε πρωτοσέλιδο πολλές φορές, όχι για τη μουσική της αλλά για την ταραχώδη προσωπική ζωή της - με εξαρτήσεις και ψυχολογικά προβλήματα - και τις προκλητικές δημόσιες δηλώσεις της, κυρίως για θέματα θρησκεία και μισαλλοδοξίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 1992, όταν στη διάσημη εκπομπή "Saturday Night Live" είχε σκίσει μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου για να διαμαρτυρηθεί για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από τους καθολικούς ιερείς προκαλώντας σάλο.

Πέρσι, είχε ανακοινώσει μέσω Twitter, ότι ασπάστηκε το Ισλάμ, αλλάζοντας το όνομά της σε Σουχάντα.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’