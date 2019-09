Η μεγάλη φουάρ ξεκινάει

Με πλούσιο πρόγραμμα –36 γκαλερί συμμετέχουν– ανοίγει τις πόρτες της η 24η Art Athina.

Το πρόγραμμα είναι και φέτος πλούσιο. Περιλαμβάνει τον κύριο κορμό της έκθεσης και την ενότητα με βίντεο καλλιτεχνών επιλεγμένα από το Daata Editions, μια πλατφόρμα που αναθέτει βίντεο, ήχο, ποίηση και ιστοσελίδες σε μια νέα γενιά καλλιτεχνών που δουλεύουν με κινούμενη εικόνα και ήχο.

Επίσης, το πρόγραμμα περφόρμανς από εικαστικούς καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από τις συμμετέχουσες γκαλερί της Art Athina 2019 και θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φουάρ σε χώρους εντός του Ζαππείου Μεγάρου. Σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τον κόσμο της τέχνης –διευθυντές μουσείων, επιμελητές φουάρ, ιστορικούς τέχνης– προσκαλεί η ανεξάρτητη επιμελήτρια Κατερίνα Νίκου που φέτος, για δεύτερη χρονιά, υπογράφει το πρόγραμμα συζητήσεων της Art Athina με κεντρικό άξονα συζήτησης το ερώτημα «Το μέλλον είναι το τώρα;». Ενδιαφέρον, τέλος, είναι και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Art Athina - We are the future», για παιδιά άνω των 6 ετών, εφήβους και τους συνοδούς τους.

Η Art Athina ρίχνει αυλαία το βράδυ της Δευτέρας 16/9.